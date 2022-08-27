В правительстве Чехии призвали признать РФ страной-террористом

Лангшадлова: Россия угрожает атакой на Запорожскую атомную электростанцию, что будет иметь невероятные последствия и для соседних государств Фото: ЕРА

"Российские войска вторглись через границы суверенного государства, война идет вот уже несколько месяцев. Теперь Россия угрожает атакой на Запорожскую атомную электростанцию, что будет иметь невероятные последствия и для соседних государств", – подчеркнула министр.

Она отметила, что признание РФ страной-террористом должно произойти как можно быстрее.

"Терроризм – это насильственная форма продвижения политических интересов, объектом насилия обычно является гражданское население. Россия соответствует этому определению. Так что да, Россия должна быть признана террористическим государством, и это должно быть сделано как можно скорее", – резюмировала Лангшадлова.

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