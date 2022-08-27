В правительстве Чехии призвали признать РФ страной-террористом

"Российские войска вторглись через границы суверенного государства, война идет вот уже несколько месяцев. Теперь Россия угрожает атакой на Запорожскую атомную электростанцию, что будет иметь невероятные последствия и для соседних государств", – подчеркнула министр.
Она отметила, что признание РФ страной-террористом должно произойти как можно быстрее.
"Терроризм – это насильственная форма продвижения политических интересов, объектом насилия обычно является гражданское население. Россия соответствует этому определению. Так что да, Россия должна быть признана террористическим государством, и это должно быть сделано как можно скорее", – резюмировала Лангшадлова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.
11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.