Госдеп опасается, что признание России спонсором терроризма навредит "зерновой сделке" – Politico

В Госдепартаменте США считают, что РФ сорвет сделку по экспорту украинского зерна, если ее признают страной – спонсором терроризма Фото: EPA

На данный момент сделка выполняется, но ряд чиновников в Госдепе считают, что Россия может атаковать суда, перевозящие зерно, если США примут это решение.

Кроме того, признание России спонсором терроризма отрежет американские компании от любых деловых отношений с РФ, в том числе в сфере ядерных материалов.