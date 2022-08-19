Госдеп опасается, что признание России спонсором терроризма навредит "зерновой сделке" – Politico

На данный момент сделка выполняется, но ряд чиновников в Госдепе считают, что Россия может атаковать суда, перевозящие зерно, если США примут это решение.
Кроме того, признание России спонсором терроризма отрежет американские компании от любых деловых отношений с РФ, в том числе в сфере ядерных материалов.
Украинские власти после начала российского вторжения неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине (сейчас этот статус имеют Куба, КНДР, Иран и Сирия). Окончательное решение должен принять госсекретарь США Энтони Блинкен.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.