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Госдеп опасается, что признание России спонсором терроризма навредит "зерновой сделке" – Politico

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В Госдепартаменте США считают, что РФ сорвет сделку по экспорту украинского зерна, если ее признают страной спонсором терроризма
В Госдепартаменте США считают, что РФ сорвет сделку по экспорту украинского зерна, если ее признают страной – спонсором терроризма
Фото: EPA

Россия может сорвать сделку по экспорту украинского зерна, если Конгресс США признает ее страной спонсором терроризма. Как сообщило 18 августа издание Politico, ссылаясь на источники, такие опасения представители Госдепартамента США высказали Конгрессу.

На данный момент сделка выполняется, но ряд чиновников в Госдепе считают, что Россия может атаковать суда, перевозящие зерно, если США примут это решение.

Кроме того, признание России спонсором терроризма отрежет американские компании от любых деловых отношений с РФ, в том числе в сфере ядерных материалов.

Контекст:

Украинские власти после начала российского вторжения неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине (сейчас этот статус имеют Куба, КНДР, Иран и Сирия). Окончательное решение должен принять госсекретарь США Энтони Блинкен.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

Теги: Россия, терроризм, Госдепартамент США, зерно
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