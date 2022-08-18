Российское судно с ворованным на юге Украины зерном прибыло в Сирию – посольство в Ливане

На борту SV Konstantin находится похищенное и незаконно перевезенное российскими оккупантами из Украины зерно, отметили в украинском посольстве в Ливане Фото: marinetraffic.com

Об этом 18 августа написало Associated Press со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Сухогруз отправился из временно оккупированного Россией Крыма примерно 6 июля, отмечает агентство.

В посольстве Украины в Ливане заявили в комментарии Associated Press, что на борту SV Konstantin находится зерно, которое было похищено и незаконно перевезено российскими захватчиками из хранилищ на временно оккупированных территориях в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Украинское зерно грузили на судно в Севастополе, добавили в диппредставительстве.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, пунктом прибытия сухогруза SV Konstantin указан порт Триполи в Ливане.

Associated Press пишет, что 14 августа на судне отключили трекер автоматической системы идентификации – так делают, когда желают скрыть его перемещение.

Агентство со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs подчеркивает, что SV Konstantin 16-го и 17 августа находилось возле Тартуса.

В посольстве Украины в Ливане считают, что судно с похищенным украинским зерном прибыло в Сирию.