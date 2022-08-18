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Российское судно с ворованным на юге Украины зерном прибыло в Сирию – посольство в Ливане

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На борту SV Konstantin находится похищенное и незаконно перевезенное российскими оккупантами из Украины зерно, отметили в украинском посольстве в Ливане
На борту SV Konstantin находится похищенное и незаконно перевезенное российскими оккупантами из Украины зерно, отметили в украинском посольстве в Ливане
Фото: marinetraffic.com

Российское судно SV Konstantin с похищенным в Украине зерном прибыло в порт Тартус в Сирии.

Об этом 18 августа написало Associated Press со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Сухогруз отправился из временно оккупированного Россией Крыма примерно 6 июля, отмечает агентство.

В посольстве Украины в Ливане заявили в комментарии Associated Press, что на борту SV Konstantin находится зерно, которое было похищено и незаконно перевезено российскими захватчиками из хранилищ на временно оккупированных территориях в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Украинское зерно грузили на судно в Севастополе, добавили в диппредставительстве.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, пунктом прибытия сухогруза SV Konstantin указан порт Триполи в Ливане.

Associated Press пишет, что 14 августа на судне отключили трекер автоматической системы идентификации – так делают, когда желают скрыть его перемещение.  

Агентство со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs подчеркивает, что SV Konstantin 16-го и 17 августа находилось возле Тартуса.

В посольстве Украины в Ливане считают, что судно с похищенным украинским зерном прибыло в Сирию.

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявили в Минагрополитики 25 июня.

Для вывоза краденого зерна Украины действует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска, а также в основном российские и сирийские суда, сообщил 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ. По его словам, краденое украинское зерно по этой схеме перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока. Всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, 87 сухогрузов, отметил Осташ.

Теги: Россия, Крым, Украина, Ливан, Сирия, Севастополь, судно, посольство Украины, перевозки, порт, Тартус, российские оккупанты, зерно
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