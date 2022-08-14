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Судно, которое загружалось возле зернового терминала в оккупированном Крыму, прибыло к берегам Турции – СМИ

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Судно находится в непосредственной близости к порту Бандырма", пишут "Крым.Реалии"
Судно находится в непосредственной близости к порту Бандырма", пишут "Крым.Реалии"
Фото: pixabay.com

Сухогруз Souria, который 1 августа был замечен возле зернового терминала в порту Феодосии в оккупированном Россией Крыму, оказался возле берегов Турции. Об этом 14 августа сообщает проект "Крым.Реалии".

Журналисты выяснили, что Souria, которая ходит под флагом Сирии, находится на внешнем рейде турецкого порта Бандырма в Мраморном море, о чем свидетельствуют данные международных сервисов слежения за судами.

"Пока нет данных о том, что сухогруз Souria зашел в турецкий порт. Однако данные автоматической идентификационной системы AIS судна, которая позволяет отслеживать суда фактически в режиме реального времени, указывают на то, что судно находится в непосредственной близости к порту Бандырма", – пишут "Крым.Реалии".

Проект отмечает, что украинские правоохранители сообщали о том, что после открытого вторжения России в Украину незаконно вывозится украинское зерно.

"Часть [зерна], по данным журналистских расследований, потом доставляют в аннексированный Крым, а оттуда кораблями вывозят в Турцию, Египет и Сирию, часто на кораблях, которые ходят не под российскими флагами", – подчеркивают журналисты.

По данным СБУ, к противоправной деятельности Россия, в частности привлекла морские суда под флагами РФ и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy, "Св. Константин", "Михаил Ненашев", Laodicea.

Контекст:

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах россиянами заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Турция, экспорт, судно, порт, судоходство, море, зерно
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