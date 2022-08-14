Судно, которое загружалось возле зернового терминала в оккупированном Крыму, прибыло к берегам Турции – СМИ

Журналисты выяснили, что Souria, которая ходит под флагом Сирии, находится на внешнем рейде турецкого порта Бандырма в Мраморном море, о чем свидетельствуют данные международных сервисов слежения за судами.

"Пока нет данных о том, что сухогруз Souria зашел в турецкий порт. Однако данные автоматической идентификационной системы AIS судна, которая позволяет отслеживать суда фактически в режиме реального времени, указывают на то, что судно находится в непосредственной близости к порту Бандырма", – пишут "Крым.Реалии".

Проект отмечает, что украинские правоохранители сообщали о том, что после открытого вторжения России в Украину незаконно вывозится украинское зерно.

"Часть [зерна], по данным журналистских расследований, потом доставляют в аннексированный Крым, а оттуда кораблями вывозят в Турцию, Египет и Сирию, часто на кораблях, которые ходят не под российскими флагами", – подчеркивают журналисты.

По данным СБУ, к противоправной деятельности Россия, в частности привлекла морские суда под флагами РФ и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy, "Св. Константин", "Михаил Ненашев", Laodicea.