ГОРДОН
 
 
МИР

Шмыгаль и Шольц обговорили пути поставок Украине танков Leopard 2

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Премьер Украины Денис Шмыгаль встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем
Премьер Украины Денис Шмыгаль встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

На встрече в Берлине (Германия) 4 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал конкретные предложения канцлеру Германии Олафу Шольцу, как поставить в Украину боевые танки Leopard 2. Об этом сообщило агентство dpa.

Как заявил Шмыгаль журналистам, вопросы поставок и другого оружия для Украины они с Шольцом обсуждали "абсолютно конструктивно", но раскрыть все договоренности он не может.

"Вопрос новых поставок оружия – отдельный важный блок, и здесь есть общее видение необходимости наращивания поставок тяжелого вооружения", – написал после встречи он в Telegram.

Совместной пресс-конференции премьер Украины и канцлер Германии не давали, но представитель правительства ФРН Штеффен Хебестрайт заявил, что Германия "не перестанет поддерживать Украину в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном плане".

Кроме того, во время визита в Германию, Шмыгаль встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Он поблагодарил Штайнмайера за военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, а также заявил: Украина ожидает, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны.

Контекст:

Как говорится на сайте бундесвера, Leopard 2 – танк, который может бороться с целью на расстоянии до 5 км, поражать цели на ходу и на месте, а также преодолевать воду глубиной до 4 м. Leopard 2 имеет основной прицел с лазерным дальномером и тепловизионным прибором, что делает его полностью способным к ночным боям. Помимо Германии, его используют как минимум 14 других стран, сказано на сайте минобороны ФРН.

До сих пор ни одна другая страна НАТО не поставляла Украине основные боевые танки западного образца, сообщает dpa, подчеркнув, что канцлер не хочет, чтобы "Германия действовала в одиночку." Агенство отметило, что правительство Германии пообещало Украине оружия на сумму более €700 млн, большую часть уже поставили: десять тяжелых артиллерийских орудий типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков, три системы залпового огня и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Теги: Германия, Украина, Берлин, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, вооружение, военная помощь, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Олаф Шольц, бундесвер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323638)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (234135)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (166000)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (150899)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130786)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107798)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83335)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (74305)
 
 
 
 