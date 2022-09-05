Шмыгаль и Шольц обговорили пути поставок Украине танков Leopard 2

Как заявил Шмыгаль журналистам, вопросы поставок и другого оружия для Украины они с Шольцом обсуждали "абсолютно конструктивно", но раскрыть все договоренности он не может.
"Вопрос новых поставок оружия – отдельный важный блок, и здесь есть общее видение необходимости наращивания поставок тяжелого вооружения", – написал после встречи он в Telegram.
Совместной пресс-конференции премьер Украины и канцлер Германии не давали, но представитель правительства ФРН Штеффен Хебестрайт заявил, что Германия "не перестанет поддерживать Украину в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном плане".
Кроме того, во время визита в Германию, Шмыгаль встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Он поблагодарил Штайнмайера за военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, а также заявил: Украина ожидает, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны.
Как говорится на сайте бундесвера, Leopard 2 – танк, который может бороться с целью на расстоянии до 5 км, поражать цели на ходу и на месте, а также преодолевать воду глубиной до 4 м. Leopard 2 имеет основной прицел с лазерным дальномером и тепловизионным прибором, что делает его полностью способным к ночным боям. Помимо Германии, его используют как минимум 14 других стран, сказано на сайте минобороны ФРН.
До сих пор ни одна другая страна НАТО не поставляла Украине основные боевые танки западного образца, сообщает dpa, подчеркнув, что канцлер не хочет, чтобы "Германия действовала в одиночку." Агенство отметило, что правительство Германии пообещало Украине оружия на сумму более €700 млн, большую часть уже поставили: десять тяжелых артиллерийских орудий типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков, три системы залпового огня и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.