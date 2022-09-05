Шмыгаль и Шольц обговорили пути поставок Украине танков Leopard 2

Как заявил Шмыгаль журналистам, вопросы поставок и другого оружия для Украины они с Шольцом обсуждали "абсолютно конструктивно", но раскрыть все договоренности он не может.

"Вопрос новых поставок оружия – отдельный важный блок, и здесь есть общее видение необходимости наращивания поставок тяжелого вооружения", – написал после встречи он в Telegram.

Совместной пресс-конференции премьер Украины и канцлер Германии не давали, но представитель правительства ФРН Штеффен Хебестрайт заявил, что Германия "не перестанет поддерживать Украину в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном плане".

Кроме того, во время визита в Германию, Шмыгаль встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Он поблагодарил Штайнмайера за военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, а также заявил: Украина ожидает, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны.