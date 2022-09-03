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ПОЛИТИКА

Штайнмайер одобрил кандидатуру нового посла Украины в Германии – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Немецкие СМИ считают неудивительным назначение Макеева новым послом
Немецкие СМИ считают неудивительным назначение Макеева новым послом
Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил кандидатуру нового посла Украины в Германии, им станет спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев.

Об этом заявила 3 сентября газета Welt am Sonntag, ссылаясь на информацию, полученную в министерстве иностранных дел Германии, источники Spiegel в дипломатических кругах подтверждают это сообщение. 

По данным СМИ, Андрей Мельник, который возглавлял украинское посольство в Германии последние восемь лет, покинет пост 14 октября, а на следующий день Макеев приступит к обязанностям посла. 

Spiegel называет срок пребывания Мельника на должности "исключительно долгим" и отмечает, что дипломат стал широко известен в Германии, так как решительно требовал поддержки Украины, против которой воюет Россия. За это время, по оценке издания, он успел приобрести "не только друзей". 

Мельник после увольнения с должности, вероятно, займет пост заместителя министра иностранных дел

Назначение 47-летнего Макеева послом журналисты Spiegel считают неудивительным. Он, как и Мельник, свободно говорит на немецком и "как и Мельник, уже знает, как выдвигать требования".

В качестве подтверждения последнему тезису СМИ напомнило о высказывании дипломата относительно визовых ограничений для россиян, желающих посетить Европу (Макеев считает, что "особый" визовый режим для россиян заставит их "критически отнестись" к действиям президента России Владимира Путина и "оказать давление" на руководство страны). 

Контекст:

Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла, но он продолжает исполнять полномочия до назначения нового.

Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний.

В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.

20 июля посол ответил в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против УкраиныМельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России". "Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Алексей Макеев, Андрей Мельник, назначение, посол
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