Штайнмайер одобрил кандидатуру нового посла Украины в Германии – СМИ

Об этом заявила 3 сентября газета Welt am Sonntag, ссылаясь на информацию, полученную в министерстве иностранных дел Германии, источники Spiegel в дипломатических кругах подтверждают это сообщение.

По данным СМИ, Андрей Мельник, который возглавлял украинское посольство в Германии последние восемь лет, покинет пост 14 октября, а на следующий день Макеев приступит к обязанностям посла.

Spiegel называет срок пребывания Мельника на должности "исключительно долгим" и отмечает, что дипломат стал широко известен в Германии, так как решительно требовал поддержки Украины, против которой воюет Россия. За это время, по оценке издания, он успел приобрести "не только друзей".

Мельник после увольнения с должности, вероятно, займет пост заместителя министра иностранных дел.

Назначение 47-летнего Макеева послом журналисты Spiegel считают неудивительным. Он, как и Мельник, свободно говорит на немецком и "как и Мельник, уже знает, как выдвигать требования".

В качестве подтверждения последнему тезису СМИ напомнило о высказывании дипломата относительно визовых ограничений для россиян, желающих посетить Европу (Макеев считает, что "особый" визовый режим для россиян заставит их "критически отнестись" к действиям президента России Владимира Путина и "оказать давление" на руководство страны).