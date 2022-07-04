Посол Украины в Германии вскоре может покинуть пост – СМИ

Об этом 4 июля сообщил Bild со ссылкой на источники в Киеве.

По их данным, Мельник до осени может перейти на работу в Министерство иностранных дел Украины, судя по всему – в должности замминистра.

Представитель правительства Украины рассказал Bild, что такое предложение было сделано МИД президенту Украины. Мельника очень ценят в Киеве за его работу, подчеркнули в Кабмине.

По мнению собеседников немецкого издания, переезд Мельника из Берлина в Киев не будет воспринят как увольнение.

Мельник занимает должность посла Украины в Германии с 2014 года. Освобождение посла может быть частью плановой ротации, так как он занимает этот пост восьмой год, хотя обычно срок полномочий не превышает четыре – шесть лет. Но как отмечает Bild, украинский дипломат недавно подвергся резкой критике из-за своих высказываний о лидере Организации украинских националистов Степане Бандере.

В частности, в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу (Tilo Jung), опубликованном 29 июня на YouTube-канале Jung & Naiv, Мельник заявил, что "нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев". Он отметил, что "это нарратив, который до сих пор продвигают россияне", и он "находит поддержку в Германии, Польше и Израиле".

Отвечая на вопрос о расправах над польским населением, Мельник сказал, что массовые убийства происходили как поляков, так и украинцев.

Слова посла Украины, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины, отреагировали в украинском министерстве.

"Мы уверены, что отношения Украины и Польши сейчас находятся на своем пике. Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с агрессией России. Нас ничто не разъединяет, поскольку как в Киеве, так и в Варшаве есть полное понимание необходимости сохранения единства перед неотложными угрозами", – отметил спикер МИД Олег Николенко, его цитирует пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства.

После слов Мельника министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау.

"У меня был разговор с моим другом, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о фальсифицирующих историю заявлениях Андрея Мельника. Я поблагодарил министра Кулебу за быстрое публичное вмешательство в это дело, – написал Рау в Twitter 1 июля. – Польша и Украина должны вместе противостоять как попыткам провокаций, так и нехватке благоразумия и ответственности".

Poland and Ukraine together must face both attempts of provocation and a lack of prudence and responsibility. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) June 30, 2022