ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Посол Украины в Германии вскоре может покинуть пост – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мельник занимает должность посла Украины в Германии с 2014 года
Мельник занимает должность посла Украины в Германии с 2014 года
Фото: germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в мае назвал "обиженной ливерной колбасой" канцлера ФРГ Олафа Шольца, вскоре может покинуть пост.

Об этом 4 июля сообщил Bild со ссылкой на источники в Киеве.

По их данным, Мельник до осени может перейти на работу в Министерство иностранных дел Украины, судя по всему – в должности замминистра.

Представитель правительства Украины рассказал Bild, что такое предложение было сделано МИД президенту Украины. Мельника очень ценят в Киеве за его работу, подчеркнули в Кабмине.

По мнению собеседников немецкого издания, переезд Мельника из Берлина в Киев не будет воспринят как увольнение.

Мельник занимает должность посла Украины в Германии с 2014 года. Освобождение посла может быть частью плановой ротации, так как он занимает этот пост восьмой год, хотя обычно срок полномочий не превышает четыре – шесть лет. Но как отмечает Bild, украинский дипломат недавно подвергся резкой критике из-за своих высказываний о лидере Организации украинских националистов Степане Бандере.

В частности, в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу (Tilo Jung), опубликованном 29 июня на YouTube-канале Jung & Naiv, Мельник заявил, что "нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев". Он отметил, что "это нарратив, который до сих пор продвигают россияне", и он "находит поддержку в Германии, Польше и Израиле".

Отвечая на вопрос о расправах над польским населением, Мельник сказал, что массовые убийства происходили как поляков, так и украинцев.

Слова посла Украины, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины, отреагировали в украинском министерстве.

"Мы уверены, что отношения Украины и Польши сейчас находятся на своем пике. Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с агрессией России. Нас ничто не разъединяет, поскольку как в Киеве, так и в Варшаве есть полное понимание необходимости сохранения единства перед неотложными угрозами", – отметил спикер МИД Олег Николенко, его цитирует пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства.

После слов Мельника министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау.

"У меня был разговор с моим другом, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о фальсифицирующих историю заявлениях Андрея Мельника. Я поблагодарил министра Кулебу за быстрое публичное вмешательство в это дело, – написал Рау в Twitter 1 июля. – Польша и Украина должны вместе противостоять как попыткам провокаций, так и нехватке благоразумия и ответственности".

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Власти России многие годы демонизируют образ Бандеры, обвиняя его в "радикальном национализме", и используют его для очернения украинцев, которых презрительно называют бандеровцами.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованным в начале мая, к Бандере положительно относятся 74% украинцев, за 10 лет число его сторонников в Украине увеличилось почти в 3,5 раза.

Теги: Россия, Германия, Украина, Израиль, Польша, убийство, МИД Украины, правительство, Степан Бандера, МИД Польши, ФРГ, провокации, ОУН, Варшава, Дмитрий Кулеба, националисты, Андрей Мельник, украинцы, президент, интервью, Олег Николенко, спикер, посол, Збигнев Рау
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я – заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (205993)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (84776)
3
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (42011)
4
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину (37187)
5
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны (31705)
6
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова (15557)
7
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (11902)
8
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (11388)
 
 
 
 