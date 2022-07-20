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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мельник предложил премьеру Саксонии засунуть голову в морозильную камеру в ответ на призыв "заморозить" войну в Украине

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Мельник уже не посол Украины в Германии, но продолжает остро комментировать высказывания немецких политиков
Мельник уже не посол Украины в Германии, но продолжает остро комментировать высказывания немецких политиков
Фото: EPA

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил 20 июля в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против Украины.

Мельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России".

"Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.

Кречмер называет российское вторжение в Украину "украинским конфликтом", и выступает за продолжение поставок российских энергоносителей в ФРГ. 19 июля в комментарии изданию Sueddeutsche Zeitung, выступив за "скорейшее замораживание" и переговоры о перемирии (они, как утверждает премьер Саксонии, необязательно будут означать для Украины потерю территорий).

Политик при этом подчеркивает, что война со стороны  России является несправедливой и преступной. Но, резюмирует Кречмер, она повергает в хаос весь мир и Европу в особенности, поэтому Германия должна сыграть посредническую роль и способствовать "заморозке".

Контекст:

Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла.

Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний. В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии сообщалось, что Мельник планировал извиниться перед Шольцем.

Теги: Андрей Мельник
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