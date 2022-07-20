Мельник предложил премьеру Саксонии засунуть голову в морозильную камеру в ответ на призыв "заморозить" войну в Украине

Мельник уже не посол Украины в Германии, но продолжает остро комментировать высказывания немецких политиков Фото: EPA

Мельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России".

"Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.

Barrdong Herr @MPKretschmer, aber die Ukrainer treten dafür ein, dass Sie Ihren Kopf in ein Tiefkühlregal stecken, um Ihre heißen Russland-Fantasien einzufrieren. Ihre ewige Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend pic.twitter.com/rhUGhXxYZc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) July 19, 2022

Кречмер называет российское вторжение в Украину "украинским конфликтом", и выступает за продолжение поставок российских энергоносителей в ФРГ. 19 июля в комментарии изданию Sueddeutsche Zeitung, выступив за "скорейшее замораживание" и переговоры о перемирии (они, как утверждает премьер Саксонии, необязательно будут означать для Украины потерю территорий).

Политик при этом подчеркивает, что война со стороны России является несправедливой и преступной. Но, резюмирует Кречмер, она повергает в хаос весь мир и Европу в особенности, поэтому Германия должна сыграть посредническую роль и способствовать "заморозке".