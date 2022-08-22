Мельник рекомендовал будущему послу Украины в Германии "быть милым и дружелюбным", но "бросать вызов вялой немецкой элите"

Мельник занимал должность посла в Германии в течение восьми лет Фото: germany.mfa.gov.ua

Дипломат подтвердил, что, вероятно, займет должность заместителя министра иностранных дел – такое предложение сделал ему глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

15 октября он должен быть в Киеве, а до этого времени продолжает заниматься служебными делами в Германии, отмечает Spiegel.

Издание обращает внимание на то, что Мельник известен резкой критикой политики немецкого правительства в отношении Украины. Комментируя это, он заявил, что считает свое зачастую "недипломатичное" поведение правильным.

"Если бы я оставался в Берлине спокойным и вежливым в течение последних очень драматичных месяцев, возможно, не было бы этой огромной дискуссии о сначала отсутствующих, а затем недостаточных поставках немецкого оружия для Украины", – подчеркнул посол.

По его мнению, будущему послу в Германии стоит выбрать "двойную стратегию".

Его преемнику "нужно быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учетом усталости от войны и преувеличенных споров о холодной зиме". В то же время Мельник считает, что посол в Германии "не может не чувствовать себя неудобным и раздражающим и постоянно бросать вызов вялой немецкой политической элите".

По информации Spiegel, преемником Мельника в Берлине должен стать спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев. Официального подтверждения этого пока нет.