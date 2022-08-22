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ПОЛИТИКА

Мельник рекомендовал будущему послу Украины в Германии "быть милым и дружелюбным", но "бросать вызов вялой немецкой элите"

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Мельник занимал должность посла в Германии в течение восьми лет
Мельник занимал должность посла в Германии в течение восьми лет
Фото: germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии". Об этом он сказал в интервью агентству DPA, которое 22 августа цитирует Spiegel.

Дипломат подтвердил, что, вероятно, займет должность заместителя министра иностранных дел – такое предложение сделал ему глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 

15 октября он должен быть в Киеве, а до этого времени продолжает заниматься служебными делами в Германии, отмечает Spiegel. 

Издание обращает внимание на то, что Мельник известен резкой критикой политики немецкого  правительства в отношении Украины. Комментируя это, он заявил, что считает свое зачастую "недипломатичное" поведение правильным.

"Если бы я оставался в Берлине спокойным и вежливым в течение последних очень драматичных месяцев, возможно, не было бы этой огромной дискуссии о сначала отсутствующих, а затем недостаточных поставках немецкого оружия для Украины", – подчеркнул посол.

По его мнению, будущему послу в Германии стоит выбрать "двойную стратегию".

Его преемнику "нужно быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учетом усталости от войны и преувеличенных споров о холодной зиме". В то же время Мельник считает, что посол в Германии "не может не чувствовать себя неудобным и раздражающим и постоянно бросать вызов вялой немецкой политической элите".

По информации Spiegel, преемником Мельника в Берлине должен стать спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев. Официального подтверждения этого пока нет. 

Контекст:

Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла, но он продолжает исполнять полномочия до назначения нового.

Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний.

В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.

20 июля посол ответил в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против УкраиныМельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России". "Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.

Теги: Германия, МИД Украины, Алексей Макеев, Андрей Мельник, дипломаты, посольство Украины, назначение, посол
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