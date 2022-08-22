Deutsche Welle ответила на обвинения спикера МИД Украины в подыгрыванию Кремлю и попросила не сравнивать их с RT

Как сообщил спикер генерального директората вещателя Кристоф Юмпельт в заявлении, Deutsche Welle "обратилось к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с требованием разобраться с ситуацией относительно частного сообщения Олега Николенко в Facebook".

"Мы решительно отрицаем безосновательные обвинения. Наше освещение агрессивной войны против Украины подлежит строгим профессиональным критериям, уместным в этой серьезной ситуации. Мы также решительно отвергаем обвинения в манипуляции фактами и якобы распространение пропаганды", – говорится в комментарии.

Представитель Deutsche Welle подчеркнул, что сравнение немецкого вещателя с российским пропагандистским ресурсом RT, "что господин Николенко очевидно делает для запугивания Deutsche Welle из-за его независимой и объективной работы, нельзя терпеть".

"Когда работник пресс-службы Министерства иностранных дел начинает кампанию, направленную на дискредитацию любого СМИ, извращая факты о его реальной работе с какой бы то ни было целью, мы ожидаем, что будут приняты меры", – отмечается в комментарии DW вещателя.

При этом в комментарии Deutsche Welle не упоминается, что упреки в роспропаганде касались только русской редакции вещателя.