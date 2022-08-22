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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Deutsche Welle ответила на обвинения спикера МИД Украины в подыгрыванию Кремлю и попросила не сравнивать их с RT

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В Deutsche Welle считают обвинениям в подыгрывании Кремлю безосновательными
В Deutsche Welle считают обвинениям в подыгрывании Кремлю безосновательными
Фото: EPA

Немецкая служба иновещания Deutsche Welle заявила, что утверждение спикера украинского МИД Олега Николенко о подыгрывании ее российской редакции пропаганде Кремля не соответствуют действительности. Об этом говорится в комментарии Deutsche Welle, предоставленном 21 августа "Европейской правде".

Как сообщил спикер генерального директората вещателя Кристоф Юмпельт в заявлении, Deutsche Welle "обратилось к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с требованием разобраться с ситуацией относительно частного сообщения Олега Николенко в Facebook".

"Мы решительно отрицаем безосновательные обвинения. Наше освещение агрессивной войны против Украины подлежит строгим профессиональным критериям, уместным в этой серьезной ситуации. Мы также решительно отвергаем обвинения в манипуляции фактами и якобы распространение пропаганды", – говорится в комментарии.

Представитель Deutsche Welle подчеркнул, что сравнение немецкого вещателя с российским пропагандистским ресурсом RT, "что господин Николенко очевидно делает для запугивания Deutsche Welle из-за его независимой и объективной работы, нельзя терпеть".

"Когда работник пресс-службы Министерства иностранных дел начинает кампанию, направленную на дискредитацию любого СМИ, извращая факты о его реальной работе с какой бы то ни было целью, мы ожидаем, что будут приняты меры", – отмечается в комментарии DW вещателя.

При этом в комментарии Deutsche Welle не упоминается, что упреки в роспропаганде касались только русской редакции вещателя.

Контекст:

17 августа Николенко заявил, что Германия должна отреагировать на материалы русской службы издания Deutsche Welle, которая намеренно распространяет пропаганду России. По его словам, русская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины.

Также Николенко привел несколько манипулятивных цитат из материалов русской службы Deutsche Welle: "признать Украину террористическим государством", "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС" и другие.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, пропаганда, война России против Украины, Deutsche Welle, Олег Николенко
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