Deutsche Welle ответила на обвинения спикера МИД Украины в подыгрыванию Кремлю и попросила не сравнивать их с RT

Как сообщил спикер генерального директората вещателя Кристоф Юмпельт в заявлении, Deutsche Welle "обратилось к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с требованием разобраться с ситуацией относительно частного сообщения Олега Николенко в Facebook".
"Мы решительно отрицаем безосновательные обвинения. Наше освещение агрессивной войны против Украины подлежит строгим профессиональным критериям, уместным в этой серьезной ситуации. Мы также решительно отвергаем обвинения в манипуляции фактами и якобы распространение пропаганды", – говорится в комментарии.
Представитель Deutsche Welle подчеркнул, что сравнение немецкого вещателя с российским пропагандистским ресурсом RT, "что господин Николенко очевидно делает для запугивания Deutsche Welle из-за его независимой и объективной работы, нельзя терпеть".
"Когда работник пресс-службы Министерства иностранных дел начинает кампанию, направленную на дискредитацию любого СМИ, извращая факты о его реальной работе с какой бы то ни было целью, мы ожидаем, что будут приняты меры", – отмечается в комментарии DW вещателя.
При этом в комментарии Deutsche Welle не упоминается, что упреки в роспропаганде касались только русской редакции вещателя.
17 августа Николенко заявил, что Германия должна отреагировать на материалы русской службы издания Deutsche Welle, которая намеренно распространяет пропаганду России. По его словам, русская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины.
Также Николенко привел несколько манипулятивных цитат из материалов русской службы Deutsche Welle: "признать Украину террористическим государством", "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС" и другие.