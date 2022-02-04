Deutsche Welle закрыл офис в Москве

Также сегодня сотрудники СМИ должны сдать свои аккредитации.

Это произошло после того, как МИД России 3 февраля сообщил, что РФ прекращает вещание и трансляцию на своей территории Deutsche Welle. В МИД РФ заявили о "первом этапе ответных мер" и анонсировали следующие.

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург назвал меры, принятые российским правительством, "чрезмерной реакцией". Решение властей РФ вещатель планирует обжаловать в суде.

Контекст:

Запрет на вещание Deutsche Welle Россия выдала после того, как немецкая комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание в ФРГ телеканала Russia Today с 1 февраля. Это касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через приложение RT News. Медиарегулятор объяснил решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ.

Главный редактор RT, российская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала решение немецкой комиссии "полной чушью" и заявила, что канал не прекратит вещание.