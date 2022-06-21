Deutsche Welle в сатирическом проекте высмеяла двойников Путина

В программе персонаж, который изображает российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, забирает и уносит со сцены картонного Путина под слова корреспондентки-вороны: "Экономический форум, как и вся экономика, подходит к концу, убираются уставшие хромакеи, выключаются натруженные фотошопы, реквизит отправляется на склад до следующего форума! Как говорится, конец презентации – разбирай декорации!"

На форуме Симоньян модерировала панель с участием Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Токаев в присутствии Путина на форуме заявил, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР", под видом защиты которых российская армия открыто вторглась в Украину в феврале. Также он отказался от предложения России наградить его орденом Александра Невского.

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