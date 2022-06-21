Deutsche Welle в сатирическом проекте высмеяла двойников Путина

В программе персонаж, который изображает российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, забирает и уносит со сцены картонного Путина под слова корреспондентки-вороны: "Экономический форум, как и вся экономика, подходит к концу, убираются уставшие хромакеи, выключаются натруженные фотошопы, реквизит отправляется на склад до следующего форума! Как говорится, конец презентации – разбирай декорации!"
На форуме Симоньян модерировала панель с участием Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Токаев в присутствии Путина на форуме заявил, что Казахстан не признает так называемые "ЛДНР", под видом защиты которых российская армия открыто вторглась в Украину в феврале. Также он отказался от предложения России наградить его орденом Александра Невского.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.
8 июня французский журнал Paris Match опубликовал расследование с данными, что Путина в зарубежных поездках сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает за ним мочу и фекалии. Как пояснили расследователи, экскременты Путина в специальном чемодане забирают в Россию, чтобы никто в других странах не смог собрать образцы стула российского президента и узнать о состоянии его здоровья.