Невзоров рассказал о двойниках Путина

На вопрос журналистки, не опасно ли главе Кремля иметь двойников, особенно во время неудачной войны, Невзоров сказал: "Это двойники условные. Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется".

По словам Невзорова, это не те люди, которые могли бы заменить Путина во время интервью или заседания.

"Это бутафорские фигуры, непригодные для близкого рассматривания", – уточнил ведущий.

Невзоров также добавил, что Путин "дико боится покушения", собственных снайперов, собственной службы охраны.

"Он всего боится. Он прекрасно понимает, в какую бездну летит, из которой нет возврата", – заявил публицист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube