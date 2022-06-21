Арестович: Путин – больной старик, которому нечего предъявить населению

Арестович: Война не просто не перспективна в принципе, она не перспективна даже на оперативном уровне Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Путин, когда на Петербургском экономическом форуме выступал, он же обещал разгромную речь. А реально мы видим старого больного старика, которому нечего предъявить ни внешним партнерам, ни внутренним", – говорит Арестович.

По его словам, российский президент не может даже похвастаться успехами в войне перед своим народом.

"Ну что, ты скажешь: "Я положил убитыми, ранеными десятки тысяч людей? Ради чего? Ради стертого в ноль Мариуполя и Попасной?" Это все пока. А как же разрушение американоцентричного мира, если вся российская армия не может сейчас взять гаражный кооператив на востоке Северодонецка. Такими темпами война не просто не перспективна в принципе, она не перспективна даже на оперативном уровне, никто не может позволить себе так воевать долго", – считает советник главы ОП.

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