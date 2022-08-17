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"Подыгрывает российской пропаганде". МИД Украины призвал Германию отреагировать на скандальные заголовки русской службы Deutsche Welle

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Deutsche Welle немецкая некоммерческая медиакомпания, осуществляющая теле- и радиовещание на заграницу
Deutsche Welle – немецкая некоммерческая медиакомпания, осуществляющая теле- и радиовещание на заграницу
Фото: EPA

Германия должна отреагировать на материалы русской службы издания Deutsche Welle, которая намеренно распространяет пропаганду России. Об этом в Facebook заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Представитель МИД обратил внимание на несколько манипуляционных цитат издания в материалах о войне в Украине. В них звучат фразы 

  • "признать Украину террористическим государством";
  • "один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС";
  • "запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина";
  • "Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун" и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентских супругов.

"Подобные манипуляции распространяют не только официальные российские лица и пропагандисты, но и русская служба немецкого Deutsche Welle. Напомню, что DW – это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками. Пока нам не понятно, почему русская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины", – подчеркнул Николенко.

Он отметил, что из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT.

"И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, распространяемые в материалах DW", – добавил пресс-секретарь МИД.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02tDqhLe7Vcao8fkaeV54nesTnrcCLUDFzrJockW29XuJYKZcKWbDquVv4dzH2oAavl

Контекст:

Deutsche Welle – немецкая некоммерческая медиакомпания, осуществляющая теле- и радиовещание на заграницу, также имеет ряд новостных сайтов, в том числе на русском и украинском языках.

В феврале этого года Deutsche Welle закрыла свой московский офис после того, как МИД России сообщил, что РФ прекращает вещание и трансляцию на своей территории Deutsche Welle.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, МИД Украины, пропаганда, журналисты, Deutsche Welle, Олег Николенко
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