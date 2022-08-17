"Подыгрывает российской пропаганде". МИД Украины призвал Германию отреагировать на скандальные заголовки русской службы Deutsche Welle

Представитель МИД обратил внимание на несколько манипуляционных цитат издания в материалах о войне в Украине. В них звучат фразы
"Подобные манипуляции распространяют не только официальные российские лица и пропагандисты, но и русская служба немецкого Deutsche Welle. Напомню, что DW – это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками. Пока нам не понятно, почему русская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины", – подчеркнул Николенко.
Он отметил, что из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT.
"И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, распространяемые в материалах DW", – добавил пресс-секретарь МИД.
Deutsche Welle – немецкая некоммерческая медиакомпания, осуществляющая теле- и радиовещание на заграницу, также имеет ряд новостных сайтов, в том числе на русском и украинском языках.
В феврале этого года Deutsche Welle закрыла свой московский офис после того, как МИД России сообщил, что РФ прекращает вещание и трансляцию на своей территории Deutsche Welle.