"Подыгрывает российской пропаганде". МИД Украины призвал Германию отреагировать на скандальные заголовки русской службы Deutsche Welle

Представитель МИД обратил внимание на несколько манипуляционных цитат издания в материалах о войне в Украине. В них звучат фразы

"признать Украину террористическим государством";

"один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС";

"запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина";

"Vogue опроверг слухи о публикации фото Адольфа Гитлера и Евы Браун" и фото нацистского фюрера рядом с обложкой президентских супругов.

"Подобные манипуляции распространяют не только официальные российские лица и пропагандисты, но и русская служба немецкого Deutsche Welle. Напомню, что DW – это государственная структура, финансируемая немецкими налогоплательщиками. Пока нам не понятно, почему русская служба немецкого вещателя подыгрывает российской пропаганде, манипулирует цитатами и подменяет понятия о причинах и последствиях агрессии России против Украины", – подчеркнул Николенко.

Он отметил, что из-за угроз, которые несет российская дезинформация, немецкое правительство уже ограничило деятельность на территории Германии канала российской пропаганды RT.

"И мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, распространяемые в материалах DW", – добавил пресс-секретарь МИД.