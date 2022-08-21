ГОРДОН
 
 
МИР

В Германии игнорируют запросы Украины о поставках вооружения – СМИ

Немецкие СМИ регулярно пишут о блокировке поставок оружия Германией
Немецкие СМИ регулярно пишут о блокировке поставок оружия Германией
Фото: depositphotos.com

Германия уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках оружия. Об этом 19 августа сообщило издание Die Welt.

По информации журналистов, немецкое правительство с июня проводило регулярные встречи, на которых обсуждали вопросы поставок вооружения. На них присутствовала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Украинская сторона просила предоставить ей технику, которую уже получала ранее – самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и ракетные системы залпового огня Mars II. Берлин уже выделил 10 таких гаубиц и три системы.

Кроме того, Украина призвала дать разрешение на экспорт танков и бронемашин. В апреле концерн Rheinmetall дал согласие на производство 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard-1. Стоимость контракта составляет около 268 млн. Производитель даже заявил, что сможет быстро подготовить нужную технику, однако немецкое правительство не дало согласие.

Министр обороны Украині Алексей Резников в августе обсуждал этот вопрос с Ламбрехт. Также о задержках говорили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер.

"Все наши запросы всегда записывались. Но пока это не дало никакого эффекта", – рассказали в украинских правительственных кругах о встречах в минобороны Германии.

В ходе переговоров министерство обороны Германии аргументировало свой отказ тем, что Бундесвер сам нуждается в оставшейся технике, поскольку Германия должна выполнять обязательства перед Альянсом на восточном фланге НАТО.

В ответ на запрос издания Минобороны Германии заявило, что находится в контакте с украинской стороной на многих уровнях, но конкретного ответа о поставках оружия не предоставило.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.

1 августа в Украину из Германии доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, оружие, война, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (131968)
2
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (98744)
3
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (72302)
4
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (60354)
5
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (53933)
6
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото (28791)
7
"Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем (19387)
8
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (18074)
 
 
 
 