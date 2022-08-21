В Германии игнорируют запросы Украины о поставках вооружения – СМИ

По информации журналистов, немецкое правительство с июня проводило регулярные встречи, на которых обсуждали вопросы поставок вооружения. На них присутствовала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Украинская сторона просила предоставить ей технику, которую уже получала ранее – самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и ракетные системы залпового огня Mars II. Берлин уже выделил 10 таких гаубиц и три системы.

Кроме того, Украина призвала дать разрешение на экспорт танков и бронемашин. В апреле концерн Rheinmetall дал согласие на производство 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard-1. Стоимость контракта составляет около €268 млн. Производитель даже заявил, что сможет быстро подготовить нужную технику, однако немецкое правительство не дало согласие.

Министр обороны Украині Алексей Резников в августе обсуждал этот вопрос с Ламбрехт. Также о задержках говорили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер.

"Все наши запросы всегда записывались. Но пока это не дало никакого эффекта", – рассказали в украинских правительственных кругах о встречах в минобороны Германии.

В ходе переговоров министерство обороны Германии аргументировало свой отказ тем, что Бундесвер сам нуждается в оставшейся технике, поскольку Германия должна выполнять обязательства перед Альянсом на восточном фланге НАТО.

В ответ на запрос издания Минобороны Германии заявило, что находится в контакте с украинской стороной на многих уровнях, но конкретного ответа о поставках оружия не предоставило.