В Германии игнорируют запросы Украины о поставках вооружения – СМИ

По информации журналистов, немецкое правительство с июня проводило регулярные встречи, на которых обсуждали вопросы поставок вооружения. На них присутствовала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
Украинская сторона просила предоставить ей технику, которую уже получала ранее – самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и ракетные системы залпового огня Mars II. Берлин уже выделил 10 таких гаубиц и три системы.
Кроме того, Украина призвала дать разрешение на экспорт танков и бронемашин. В апреле концерн Rheinmetall дал согласие на производство 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard-1. Стоимость контракта составляет около €268 млн. Производитель даже заявил, что сможет быстро подготовить нужную технику, однако немецкое правительство не дало согласие.
Министр обороны Украині Алексей Резников в августе обсуждал этот вопрос с Ламбрехт. Также о задержках говорили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер.
"Все наши запросы всегда записывались. Но пока это не дало никакого эффекта", – рассказали в украинских правительственных кругах о встречах в минобороны Германии.
В ходе переговоров министерство обороны Германии аргументировало свой отказ тем, что Бундесвер сам нуждается в оставшейся технике, поскольку Германия должна выполнять обязательства перед Альянсом на восточном фланге НАТО.
В ответ на запрос издания Минобороны Германии заявило, что находится в контакте с украинской стороной на многих уровнях, но конкретного ответа о поставках оружия не предоставило.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.
1 августа в Украину из Германии доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.