ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Карманный архитектор Кремля". В МИД заявили, что руководству австрийского архитектурного бюро запретят въезд в Украину

По обращению Министерства иностранных дел Украины прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство в отношении представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, сообщил спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макеев рассказал о запуске Украиной внутригосударственных процедур для введения против бюро санкций за сотрудничество с оккупантами
Макеев рассказал о запуске Украиной внутригосударственных процедур для введения против бюро санкций за сотрудничество с оккупантами
Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

Украина не будет мириться с откровенным игнорированием ее суверенитета со стороны архитектурного бюро из Австрии Coop Himmelblau, которое принимает участие в строительстве оперного театра в оккупированном Симферополе.

Об этом спецпредставитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев сообщил в Facebook 5 декабря.

Он проинформировал, что накануне по обращению МИД прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство против представителей Coop Himmelblau.

"Украина запустила также внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым", – рассказал спецпредставитель МИД.

Он призвал ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от совместных проектов с Coop Himmelblau.

"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании понесет серьезные потери. Теперь с именем этого бюро будет связано позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления, а его руководитель Вольф Прикс еще долго не избавится от клейма "карманного архитектора Кремля", – резюмировал Макеев.

https://www.facebook.com/oleksii.makeiev/posts/1054124325033442

Оперный театр строят на мысе Хрустальный в Симферополе. Проект "Крым.Реалии" сообщал, что инициатором проекта строительства оперного театра на мысе Хрустальный в Севастополе в 2018 году стал президент РФ Владимир Путин. Заказчик работ – фонд "Национальное культурное наследие". Закончить строительство намерены во втором квартале 2023 года, общий объем инвестиций составляет около 25 млрд руб. (около $331 млн).

Прикс говорил в комментарии немецкой газете Süddeutsche Zeitung, что ему неважно для кого строить, но важно, что строить, так как речь идет "о культурном здании, а не о казармах" и заказчик "не Путин, а Российская Федерация".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба говорил, что бюро достаточно долго врало по поводу своей якобы непричастности к строительству – и украинским, и австрийским властям.

"Насколько я понимаю, реакция [Австрии] не сильно отличается от нашей: разочарование, удивление тем, что достаточно известный в мире архитектор решил стать частью грязной истории", – объяснил посол.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе члены Евросоюза и США, ввели антироссийские санкции.

Теги: Крым, Украина, санкции, Австрия, МИД Украины, аннексия, Алексей Макеев, Александр Щерба, архитектура, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
"Первая встреча". Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS