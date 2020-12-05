"Карманный архитектор Кремля". В МИД заявили, что руководству австрийского архитектурного бюро запретят въезд в Украину

По обращению Министерства иностранных дел Украины прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство в отношении представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, сообщил спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

Макеев рассказал о запуске Украиной внутригосударственных процедур для введения против бюро санкций за сотрудничество с оккупантами Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

Украина не будет мириться с откровенным игнорированием ее суверенитета со стороны архитектурного бюро из Австрии Coop Himmelblau, которое принимает участие в строительстве оперного театра в оккупированном Симферополе.

Об этом спецпредставитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев сообщил в Facebook 5 декабря.

Он проинформировал, что накануне по обращению МИД прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство против представителей Coop Himmelblau.

"Украина запустила также внутригосударственные процедуры для введения против бюро санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым", – рассказал спецпредставитель МИД.

Он призвал ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от совместных проектов с Coop Himmelblau.

"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании понесет серьезные потери. Теперь с именем этого бюро будет связано позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления, а его руководитель Вольф Прикс еще долго не избавится от клейма "карманного архитектора Кремля", – резюмировал Макеев.

Оперный театр строят на мысе Хрустальный в Симферополе. Проект "Крым.Реалии" сообщал, что инициатором проекта строительства оперного театра на мысе Хрустальный в Севастополе в 2018 году стал президент РФ Владимир Путин. Заказчик работ – фонд "Национальное культурное наследие". Закончить строительство намерены во втором квартале 2023 года, общий объем инвестиций составляет около 25 млрд руб. (около $331 млн).

Прикс говорил в комментарии немецкой газете Süddeutsche Zeitung, что ему неважно для кого строить, но важно, что строить, так как речь идет "о культурном здании, а не о казармах" и заказчик "не Путин, а Российская Федерация".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба говорил, что бюро достаточно долго врало по поводу своей якобы непричастности к строительству – и украинским, и австрийским властям.

"Насколько я понимаю, реакция [Австрии] не сильно отличается от нашей: разочарование, удивление тем, что достаточно известный в мире архитектор решил стать частью грязной истории", – объяснил посол.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе члены Евросоюза и США, ввели антироссийские санкции.