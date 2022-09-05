Шмыгаль: Ужесточение санкций против России имеет не меньшее значение, чем поставки оружия

"Ужесточение санкций против России имеет не меньшее значение, чем помощь поставками оружия и вооружений", – сказал глава Кабмина.

Он подчеркнул, что Украина намерена добиться полного нефтяного и газового эмбарго в отношении России.

"Мы понимаем, что многие экономики в ЕС зависят от российских источников энергии. Мы понимаем, что это жесткие решения, но мы также понимаем, что наложив эмбарго на нефть и газ в России, мы помогаем сократить российский бюджет и даем им меньше возможностей финансировать свою террористическую деятельность и геноцидную войну против Украины", – отметил Шмыгаль.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что следующий санкционный пакет ожидается осенью.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, санкции против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.