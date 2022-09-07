Если признать Россию страной – спонсором терроризма, это будет иметь негативные последствия для Украины – Белый дом

"К примеру, согласно гуманитарным экспертам и организациям, с которыми мы говорили, это может серьезно повлиять на поставку помощи в отдельные районы Украины", – заявила она.
Кроме того, такое решение будет иметь последствия для коммерческой деятельности и гуманитарных миссий. Также оно может навредить договоренностям об экспорте зерна и предотвращении продовольственного кризиса.
Как отметила Жан-Пьер, США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма, а мировые санкции оказывают значительное влияние на Россию.
6 сентября на брифинге в Белом доме президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, должна ли Россия быть признана государством – спонсором терроризма, заявил: "Нет". От каких-либо дополнительных комментариев Байден отказался.
Украинские власти после начала российского вторжения неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине (сейчас этот статус имеют Куба, КНДР, Иран и Сирия). Окончательное решение должен принять госсекретарь США Энтони Блинкен.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.