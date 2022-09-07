Если признать Россию страной – спонсором терроризма, это будет иметь негативные последствия для Украины – Белый дом

"К примеру, согласно гуманитарным экспертам и организациям, с которыми мы говорили, это может серьезно повлиять на поставку помощи в отдельные районы Украины", – заявила она.

Кроме того, такое решение будет иметь последствия для коммерческой деятельности и гуманитарных миссий. Также оно может навредить договоренностям об экспорте зерна и предотвращении продовольственного кризиса.

Как отметила Жан-Пьер, США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма, а мировые санкции оказывают значительное влияние на Россию.

6 сентября на брифинге в Белом доме президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, должна ли Россия быть признана государством – спонсором терроризма, заявил: "Нет". От каких-либо дополнительных комментариев Байден отказался.

