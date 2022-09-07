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Если признать Россию страной – спонсором терроризма, это будет иметь негативные последствия для Украины – Белый дом

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Жан-Пьер считает, что США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма
Жан-Пьер считает, что США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма
Фото: EPA

Провозглашение России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Об этом 6 сентября заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, который транслировался в YouTube

"К примеру, согласно гуманитарным экспертам и организациям, с которыми мы говорили, это может серьезно повлиять на поставку помощи в отдельные районы Украины", – заявила она.

Кроме того, такое решение будет иметь последствия для коммерческой деятельности и гуманитарных миссий. Также оно может навредить договоренностям об экспорте зерна и предотвращении продовольственного кризиса. 

Как отметила Жан-Пьер, США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма, а мировые санкции оказывают значительное влияние на Россию.

6 сентября на брифинге в Белом доме президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, должна ли Россия быть признана государством – спонсором терроризма, заявил: "Нет". От каких-либо дополнительных комментариев Байден отказался.

Контекст:

Украинские власти после начала российского вторжения неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине (сейчас этот статус имеют Куба, КНДР, Иран и Сирия). Окончательное решение должен принять госсекретарь США Энтони Блинкен.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

Теги: США, Украина, МИД, терроризм, санкции, Джо Байден, Белый дом, дипломатические отношения, брифинг, Карин Жан-Пьер
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