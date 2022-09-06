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Байден выступил против признания России спонсором терроризма

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Байден не готов признать Россию страной-террористом
Байден не готов признать Россию страной-террористом
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством – спонсором терроризма. Об этом Байден сказал журналистам на брифинге в Белом доме, сообщает Reuters 6 сентября.

Отвечая вопрос, должна ли Россия быть признана страной – спонсором терроризма, президент США ответил: "Нет". От каких-либо дополнительных комментариев Байден отказался.

18 августа издание Politico написало, что Госдепартамент США опасается, что признание России страной — спонсором терроризма может навредить сделке по экспорту украинского зерна, а также отрежет американские компании от любых деловых отношений с РФ, в том числе в сфере ядерных материалов.

Контекст:

Украинские власти после начала российского вторжения неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине (сейчас этот статус имеют Куба, КНДР, Иран и Сирия). Окончательное решение должен принять госсекретарь США Энтони Блинкен.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

Теги: Россия, США, МИД, терроризм, Джо Байден, война, Госдепартамент США, Вашингтон, дипломатические отношения, война России против Украины, президент, Reuters, признание, власть, брифинг
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