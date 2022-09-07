Фейгин: У меня есть пленочка, где Шарий называет Путина диктатором. Мы ее опубликуем и отрежем ему путь для бегства в Москву

Блогер напомнил, что несколько лет назад Шарий подал иск против него и депутата литовского парламента Лауринаса Кащюнаса. Издание Alfa.lt подробно писало об этом деле. Шарию не понравились высказывания Фейгина и Кащюнаса о нем в эфире телеканала LNK. Они рассказали о связях Шария с Россией, а Кащюнас еще и назвал блогера "агентом российской пропаганды". Шарий заявил в иске, что высказывания оскорбили его честь и достоинство, и потребовал материальной компенсации.
"Кстати, у меня есть пленочка из суда последнего... Он уже четыре года как подал этот иск. Он его проиграет, это уже понятно. В той ситуации, еще до возбуждения дела [в Литве об отмывании средств], пытаясь избежать обвинений в том, что он путинский агент, – заявил, что Путин – диктатор. У меня эта пленочка есть – мы ее скоро опубликуем. Так, чтобы мы ему отрезали путь [для бегства] в Москву", – сказал Фейгин.
Юрист уточнил, что не знает, есть ли у Шария российский паспорт, и добавил, что это сложно проверить. Фейгин предположил, что если такой паспорт есть, то Шарий может попытаться сбежать в Россию от испанских правоохранителей, а публикация аудиозаписи его заявления о Путине может этому помешать.
В августе в Литве после заявления Фейгина началось расследование дела против Шария. Его подозревают в том, что, будучи резидентом Литвы, он мог вести незарегистрированную деятельность, получать незадекларированные доходы от российских источников и не платить налоги.
По информации Фейгина, уголовное дело против Шария могут открыть и в Испании, где он сейчас находится (юрист не уточнил, по какому эпизоду).
"Это вопрос некоторого времени. Сейчас это решается. Но я думаю, что не исключено, что у него тоже появится уголовное преследование и там. Все войдет в фазу окончательных решений где-то через месяц-полтора", – сказал Фейгин.
По его мнению, подобные уголовные дела могут помочь Украине добиться выдачи Шария.
"[В Испании] продолжается дело по его экстрадиции по запросу Украины. Я считаю, что это очень тяжелый кейс, потому что он долгий. А вот его обвинения в уголовных преступлениях в Испании и Литве (в Литве оно вовсю расследуется Генпрокуратурой) – это более близкий путь к его в конечном итоге депортации в Киев, куда он и должен попасть с неизбежностью", – сказал Фейгин.
В 2012 году Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования из-за стрельбы в одном из ресторанов McDonald's в Киеве. В том же году получил политическое убежище в Литве, но в 2021 году Литва этого статуса его лишила.
С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть (сейчас на территории Украины его YouTube-канал заблокирован).
В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности). По материалам этого производства инициирован вопрос об экстрадиции Шария из Испании в Украину. По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в информационной сфере в ущерб национальной безопасности Украины. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу российских структур, считают в спецслужбе.
После начала уголовного производства Шария вызвали на допрос, а после того, как он не явился, объявили в розыск.
4 мая 2022 года Шария задержали в Испании. По информации El País, последние годы блогер жил в испанском муниципалитете Рода-де-Бера. Испанские СМИ сообщили, что местный суд отпустил его под подписку о невыезде и ожидает запроса Украины об экстрадиции. В Офисе генпрокурора заявили, что занимаются этим вопросом, но предупредили, что "процесс экстрадиции – очень длительный всегда".
Против Шария в Украине введены санкции, а деятельность его партии запрещена.