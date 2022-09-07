Фейгин: У меня есть пленочка, где Шарий называет Путина диктатором. Мы ее опубликуем и отрежем ему путь для бегства в Москву

Блогер напомнил, что несколько лет назад Шарий подал иск против него и депутата литовского парламента Лауринаса Кащюнаса. Издание Alfa.lt подробно писало об этом деле. Шарию не понравились высказывания Фейгина и Кащюнаса о нем в эфире телеканала LNK. Они рассказали о связях Шария с Россией, а Кащюнас еще и назвал блогера "агентом российской пропаганды". Шарий заявил в иске, что высказывания оскорбили его честь и достоинство, и потребовал материальной компенсации.

"Кстати, у меня есть пленочка из суда последнего... Он уже четыре года как подал этот иск. Он его проиграет, это уже понятно. В той ситуации, еще до возбуждения дела [в Литве об отмывании средств], пытаясь избежать обвинений в том, что он путинский агент, – заявил, что Путин – диктатор. У меня эта пленочка есть – мы ее скоро опубликуем. Так, чтобы мы ему отрезали путь [для бегства] в Москву", – сказал Фейгин.

Юрист уточнил, что не знает, есть ли у Шария российский паспорт, и добавил, что это сложно проверить. Фейгин предположил, что если такой паспорт есть, то Шарий может попытаться сбежать в Россию от испанских правоохранителей, а публикация аудиозаписи его заявления о Путине может этому помешать.

В августе в Литве после заявления Фейгина началось расследование дела против Шария. Его подозревают в том, что, будучи резидентом Литвы, он мог вести незарегистрированную деятельность, получать незадекларированные доходы от российских источников и не платить налоги.

По информации Фейгина, уголовное дело против Шария могут открыть и в Испании, где он сейчас находится (юрист не уточнил, по какому эпизоду).

"Это вопрос некоторого времени. Сейчас это решается. Но я думаю, что не исключено, что у него тоже появится уголовное преследование и там. Все войдет в фазу окончательных решений где-то через месяц-полтора", – сказал Фейгин.

По его мнению, подобные уголовные дела могут помочь Украине добиться выдачи Шария.

"[В Испании] продолжается дело по его экстрадиции по запросу Украины. Я считаю, что это очень тяжелый кейс, потому что он долгий. А вот его обвинения в уголовных преступлениях в Испании и Литве (в Литве оно вовсю расследуется Генпрокуратурой) – это более близкий путь к его в конечном итоге депортации в Киев, куда он и должен попасть с неизбежностью", – сказал Фейгин.

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