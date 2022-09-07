В Украине окончательно запретили Партию Шария – СБУ

Шарий и члены его партии причастны к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, решил суд Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Отмечается, что такое решение суд принял сегодня в рамках ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа президента и решения СНБО.

Причинами для запрета партии стали материалы СБУ о причастности лидера и ведущих функционеров Партии Шария к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, отметили в спецслужбе.

Кроме того, суд согласился с доводами СБУ о причастности Партии Шария к попыткам подрыва государственной безопасности Украины, пропаганде войны и насилия в условиях военной агрессии РФ и к распространению антиукраинской пропаганды относительно изменения конституционного строя насильственным путем, нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.



