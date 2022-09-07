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ПОЛИТИКА

В Украине окончательно запретили Партию Шария – СБУ

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Шарий и члены его партии причастны к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, решил суд
Шарий и члены его партии причастны к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, решил суд
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы "Партия Шария" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине, сообщает 6 сентября в Telegram пресс-служба СБУ.

Отмечается, что такое решение суд принял сегодня в рамках ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа президента и решения СНБО.

Причинами для запрета партии стали материалы СБУ о причастности лидера и ведущих функционеров Партии Шария к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, отметили в спецслужбе.

Кроме того, суд согласился с доводами СБУ о причастности Партии Шария к попыткам подрыва государственной безопасности Украины, пропаганде войны и насилия в условиях военной агрессии РФ и к распространению антиукраинской пропаганды относительно изменения конституционного строя насильственным путем, нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.


Контекст:

В 2012 году пророссийский блогер Анатолий Шарий покинул Украину, укрываясь от уголовного преследования из-за стрельбы в McDonald's в 2011 году. В том же году получил политическое убежище в Литве, впоследствии переехал в Испанию. С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По материалам этого производства инициирован вопрос об экстрадиции Шария из Испании в Украину. По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу российских структур, считают в спецслужбе.

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией, в том числе Партии Шария.

Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий. С июня 2022-го в Украине начали активно запрещать партии, связанные с Россией, в том числе 16 июня была запрещена Партия Шария.

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