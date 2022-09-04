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Рыбина, который защищал Шария, экс-беркутовцев и Лусварги, вероятно, лишили права заниматься адвокатской деятельностью в Украине

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Рыбин после начала вторжения РФ покинул Украину и заявлял, что ждет, когда в стране "будет говорить Zакон"
Рыбин после начала вторжения РФ покинул Украину и заявлял, что ждет, когда в стране "будет говорить Zакон"
Скриншот: Телеканал КРТ / YouTube

Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Тернопольской области 2 сентября лишила права заниматься адвокатской деятельностью в Украине адвоката Валентина Рыбина.

Об этом, ссылаясь на сообщение одного из членов КДКА, адвоката Татьяны Тиханской, пишет "Адвокатпост"

"2 сентября 2022 года дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Тернопольской области приняла решение о привлечении адвоката Рыбина Валентина Владимировича к дисциплинарной ответственности и применила к нему дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью за нарушение, – говорится в сообщении. – Полный текст решения направлен сторонам и будет опубликован на сайте КДКА Тернопольской области". 

Сейчас в посте Тиханской, на который ссылается "Адвокатпост", нет этого текста, но история изменений показывает, что из ее сообщения было удалено вложение. Вероятно, об этом сообщении и идет речь. 

https://www.facebook.com/t.tihanska/posts/pfbid02ppckSbGhLBGwWQ6KX9tPF4JxnPxCZJmSZdZZRu1TSo4zdkKB3dWcFLCai65CRmqUl

Кроме того, сама Тиханская отметила, что усилия, которые были направлены "на лишение коллаборанта права на занятие адвокатской деятельностью, не прошли даром".

Имени коллаборанта адвокат не назвала, однако Рыбин в марте заявлял, что ждет, когда в Украине "будет говорить Zакон".

Скриншот: Валентин Рыбин / Facebook via sudreporter.org
Скриншот: Валентин Рыбин / Facebook via sudreporter.org

Рыбин покинул Украину еще в начале марта, сообщал его отец Владимир. Сейчас посты Рыбина и его отца недоступны, но скриншоты опубликовал "Судовий репортер"

Контекст:

Уроженец Хабаровска Рыбин известен тем, что защищал подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария и в 2020-м баллотировался в Киевский городской совет от его партии. Также был защитником Станислава Ежова, бывшего переводчика премьер-министра Украины, обвиненного в государственной измене в пользу России, представлял бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе со стороны террористов "ДНР". Также он защищал бывших беркутовцев, которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году, а в 2019-м выдали России во время обмена удерживаемыми лицами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Тернополь, Анатолий Шарий, Валентин Рыбин, адвокат, Рафаэль Лусварги
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