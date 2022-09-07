Фейгин: Как депутат Госдумы я бывал на оборонных заводах в РФ. Меня всегда поражало, как производились вооружения и из чего они делались. Это все было на глаз

Он рассказал, что жил в Самаре – крупном индустриальном городе, где было много заводов, выпускавших военную продукцию.

"То, как производились вооружения и из чего они делались, меня всегда поражало. Потому что все это было на глаз. Это даже в постсоветские годы. Я там бывал как депутат Государственной думы и наблюдал за этим всем. И я вам хочу сказать, что на меня это всегда производило предельно угнетающее впечатление", – сказал Фейгин.

По его мнению, сейчас качество производства в России еще более ухудшилось.

"Я думаю, качество ухудшилось существенно. Поэтому одно дело – производить... А они могут производить и снаряды, и патроны – эти мощности есть. А вот сама продукция – я имею в виду, артиллерийские орудия, бронетехника и так далее – то качество производства, то, кто производит, кто производитель, – по-моему, очень плохо, чрезвычайно плохо. И с колес они [россияне] будут производить еще хуже, чтобы произвел – быстро на фронт, произвел – быстро на фронт. Так что ухудшение идет быстрее именно за счет израсходования возможностей", – сказал Фейгин.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Читайте полную версию интервью

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