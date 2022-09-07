Ощепа: Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии Фото: ЕРА

По его словам, из 97 млрд злотых ($20 млрд), предусмотренных в проекте государственного бюджета на следующий год, 40 млрд пойдут на перевооружение – танки, пушки-гаубицы, ракетно-артиллерийские комплексы, спутники и беспилотники.

"Существует серьезный риск войны с Россией, с которой мы столкнемся в ближайшие 3–10 лет. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", – сказал Очепа.

Он отметил, что также планируется увеличение профессиональной армии и дополнительное обучение тех, кто проходит срочную службу.

"Мы хотим достичь этой цели в течение десятилетия и я понимаю, что в 2023 году у нас будет рекордный оборонный бюджет. Но эти потребности все равно гораздо больше. Отсюда и дополнительные, внебюджетные источники финансирования", – добавил замминистра.