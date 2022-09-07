По его словам, из 97 млрд злотых ($20 млрд), предусмотренных в проекте государственного бюджета на следующий год, 40 млрд пойдут на перевооружение – танки, пушки-гаубицы, ракетно-артиллерийские комплексы, спутники и беспилотники.
"Существует серьезный риск войны с Россией, с которой мы столкнемся в ближайшие 3–10 лет. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", – сказал Очепа.
Он отметил, что также планируется увеличение профессиональной армии и дополнительное обучение тех, кто проходит срочную службу.
"Мы хотим достичь этой цели в течение десятилетия и я понимаю, что в 2023 году у нас будет рекордный оборонный бюджет. Но эти потребности все равно гораздо больше. Отсюда и дополнительные, внебюджетные источники финансирования", – добавил замминистра.
После начала полномасштабной войны в Украине Польша также активизировала усиление собственной армии.
Польша стремится создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО, заявлял министр обороны Польши Мариуш Блащак в конце июля. "Вооруженные силы Польши должны быть настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", – сказал он. Министр заверил, что по количеству артиллерии и бронетехники в Европе Польше не будет равной страны.
По словам Блащака, в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams.
Также Польша подписала с Южной Кореей договор о поставках танков, пушек и самолетов, который является одним из самых крупных оборонных заказов страны за последние годы. "Мы делаем выводы из того, что происходит в Украине", – прокомментировал договор Блащак.