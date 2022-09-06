"Уровень технологий конца 1990-х". Британские эксперты заявили, что РФ использует примитивные технологии в своем оружии

Российские ракеты далеко не всегда попадают в цель Фото: ЕРА

Британские эксперты изучили компоненты вертолета Ка-52, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), средств связи и навигации России. Вся эта техника была произведена в РФ, но в ней эксперты насчитали более 650 уникальных моделей компонентов 144 нероссийских производителей. Многие из этих деталей, в частности компьютерные чипы, были произведены после 2014 года, когда из-за вторжения России в Крым и на Донбасс Европейский союз и США впервые ввели санкции против РФ. Некоторые детали были произведены совсем недавно, в 2021 году, отмечают британские эксперты.

"Мы видели, что Россия повторно использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая свои новейшие крылатые ракеты и ударные вертолеты. [...] Российское управляемое оружие полно нероссийских технологий и компонентов, а большая часть задокументированных нами компьютерных чипов была произведена западными странами после 2014 года", – сказал в комментарии изданию The New York Times Дэмиен Сплитерс, следователь группы, который участвовал в подготовке отчета.

Эксперты проанализировали фрагменты трех типов российских крылатых ракет, включая новейшую управляемую ракету "Торнадо-С", и нашли в них идентичные приемники спутниковой навигации нероссийского производства. Это, по их мнению, "подчеркивает центральную роль иностранных технологий в передовом российском оборонном оборудовании". В отчете говорится, что даже после 24 февраля 2022 года [начала полномасштабного вторжения РФ в Украину] российская оборонная промышленность полагалась на стабильные, непрекращающиеся поставки деталей от азиатских, европейских и американских компаний при производстве техники, использовавшейся в войне.

Каким образом Россия получила эти детали, неясно. Это могло произойти в результате законных сделок или подставных покупок, организованных для обхода санкций, сказал Сплитерс в комментарии The New York Times.

После изучения фотографий российской военной электроники, в частности навигационной системы, подрядчик НАСА Арсенио Менендеc сказал, что "команда инженеров-электриков из колледжа могла бы построить такое".

"Это уровень технологий конца 1990-х или середины 2000-х в лучшем случае. По сути, это эквивалент игровой консоли Xbox 360, и похоже, что она доступна для всех, кто захочет разобрать ее и собрать свою собственную копию", — цитирует Менендеса NYT.

По словам Менендеса, мешанина деталей, которые Россия использует для создания своего управляемого оружия, может помочь объяснить, "почему ее крылатые ракеты иногда не очень точны".

"Российский подход к оружейной электронике, по-видимому, заключается в том, что "если вы не можете идти в ногу со временем, украдите технологию и делайте с ней все, что в ваших силах", — сказал Менендес.