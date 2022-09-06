ВСУ сбили пять из шести ракет, которые утром Россия выпустила по Украине – Воздушные силы ВСУ

"Около 8.00, на юге и востоке страны подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря", – говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".
Шестая ракета, скорее всего, прилетела в Кривой Рог Днепропетровской области. Куда именно попала ракета, не сообщается. Также нет информации о пострадавших.