ВСУ сбили пять из шести ракет, которые утром Россия выпустила по Украине – Воздушные силы ВСУ

Около 8.00 оккупанты выпустили по Украине шесть ракет Фото: depositphotos.com

"Около 8.00, на юге и востоке страны подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены пять из шести крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря", – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".