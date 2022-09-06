Российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу

"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях", – сообщил он.

Куда именно попала ракета, не сообщается. Также нет информации о пострадавших.

Местные Telegram-каналы публикуют фото с места прилета. В районе ракетного удара поднимается столб черного дыма.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов. Кривой Рог также регулярно подвергается обстрелам и ракетным ударам.

5 сентября около 19.00 российские оккупанты ударили двумя крылатыми ракетами по Карповской общине Криворожского района. В результате уничтожены нефтебаза и все запасы топлива, возник сильный пожар. Данные о пострадавших пока не публиковались.