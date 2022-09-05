"Уничтожен весь запас топлива, возник сильный пожар". Оккупанты ракетным ударом разрушили нефтебазу под Кривым Рогом – ГСЧС

"Приблизительно в 19.00 в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива. Спасатели приступают к локализации пожара. На месте работают все оперативные службы, последствия устанавливаются", – написал Вилкул.
Пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Facebook уточнила, что нефтебаза находилась на территории Карповской объединенной территориальной общины Криворожского района.
"Уже к вечеру враг ударил ракетами по Карповской общине Криворожского района. Уничтожены нефтебаза и все запасы топлива там. Случился сильный пожар. Работают пожарные. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется", – сказано в сообщении.
Информация о пострадавших в результате удара пока официально не оглашалась.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.