"Уничтожен весь запас топлива, возник сильный пожар". Оккупанты ракетным ударом разрушили нефтебазу под Кривым Рогом – ГСЧС

Под Кривым Рогом возник сильный пожар после удара оккупантов по нефтебазе (иллюстративное фото) Фото: npu.gov.ua

"Приблизительно в 19.00 в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива. Спасатели приступают к локализации пожара. На месте работают все оперативные службы, последствия устанавливаются", – написал Вилкул.

Пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Facebook уточнила, что нефтебаза находилась на территории Карповской объединенной территориальной общины Криворожского района.

"Уже к вечеру враг ударил ракетами по Карповской общине Криворожского района. Уничтожены нефтебаза и все запасы топлива там. Случился сильный пожар. Работают пожарные. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется", – сказано в сообщении.

Информация о пострадавших в результате удара пока официально не оглашалась.