Зеленский пообещал оккупантам ответ за удар по Кривому Рогу

Зеленский поблагодарил ВСУ, разведку и СБУ, которые делают все, чтобы усложнить пребывание оккупантов на украинской территории Фото: president.gov.ua

"Я хочу еще раз поблагодарить всех наших защитников и защитниц, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине", – добавил он.

Президент также выразил признательность всем "нашим людям" на временно оккупированной территории, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.

"И обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому [Рогу Днепропетровской области], и за постоянные обстрелы Зеленодольска [Днепропетровской области], обстрелы Никополя [Днепропетровской области], Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории", – пообещал президент.

5 сентября около 19.00, за несколько часов до регулярного вечернего обращения Зеленского, российские оккупанты ударили двумя крылатыми ракетами по Карповской общине Криворожского района Днепропетровской области. В результате уничтожены нефтебаза и все запасы топлива, возник сильный пожар. Данные о пострадавших пока не публиковались.