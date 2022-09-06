Зеленский пообещал оккупантам ответ за удар по Кривому Рогу

"Я хочу еще раз поблагодарить всех наших защитников и защитниц, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине", – добавил он.
Президент также выразил признательность всем "нашим людям" на временно оккупированной территории, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.
"И обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому [Рогу Днепропетровской области], и за постоянные обстрелы Зеленодольска [Днепропетровской области], обстрелы Никополя [Днепропетровской области], Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории", – пообещал президент.
5 сентября около 19.00, за несколько часов до регулярного вечернего обращения Зеленского, российские оккупанты ударили двумя крылатыми ракетами по Карповской общине Криворожского района Днепропетровской области. В результате уничтожены нефтебаза и все запасы топлива, возник сильный пожар. Данные о пострадавших пока не публиковались.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов. Кривой Рог, родной город Зеленского, также регулярно подвергается обстрелам и ракетным ударам.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил 4 сентября, что российские военные выпустили по территории Украины 3,5 тыс. ракет.