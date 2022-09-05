Зеленский: При каждой встрече и разговоре Джонсон спрашивал: "Что еще тебе нужно?"

Зеленский (справа): Мы даже начали обращаться к нему тепло и с юмором – "Борис Джонсонюк" Фото: ЕРА

По словам Зеленского, полномасштабное вторжение РФ в Украину стало потрясением для многих стран, но только не для Великобритании, поскольку Джонсон "действовал быстро и решительно". Британский премьер все это время регулярно созванивался с украинским президентом.

"При каждой встрече и разговоре между нами у Бориса возникал один очень хороший вопрос: "А что еще? Что еще тебе нужно?" Это стало нашим лозунгом, гарантирующим эффективный прогресс. Поверьте, не многие политики готовы на это", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Британия оказывает Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, став одним из важнейших союзников Киева наряду с США.

Президент Украины акцентировал внимание на визитах Джонсона в Киев уже после начала открытого вторжения РФ. По его мнению, это "показало миру, что Киев жив, и что мы победим".

"Мы даже начали обращаться к нему тепло и с юмором – "Борис Джонсонюк", на украинский манер", – написал Зеленский, уточнив, что имя пользователя британского премьера в Instagram – borisjohnsonuk.

Президент Украины подчеркнул, что воодушевлен единодушием и сплоченностью всех политических партий в британском парламенте в поддержку Украины.

"Люди в Великобритании должны знать, что каждый день борьбы за само существование украинцы безмерно благодарны вашей стране. Но я также верю в силу личного лидерства. Я знаю, что для Бориса Джонсона это был нелегкий путь, поскольку ему пришлось столкнуться со многими внутренними проблемами. Приоритет поддержки Украины требовал большого мужества и решимости", – отметил глава государства.

Также он заявил, что будет рад установить тесные отношения с "любым британским премьер-министром, будь то мужчина или женщина".

"Я искренне надеюсь, что наследие Бориса в борьбе с российским варварством будет сохранено. Мы будем продолжать бороться, потому что у нас нет другого выхода. На карту поставлены наши жизни и наше будущее. И нам по-прежнему нужна поддержка и лидерство Великобритании", – резюмировал Зеленский.

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Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года.

Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи от Великобритании Украине, получил орден Свободы от Зеленского и вместе с ним погасил новую марку "Укрпошти", посвященную Дню Независимости Украины. Помимо этого, на Аллее смелости, где установят таблички с именами "настоящих друзей Украины", появилась табличка с именем Джонсона.