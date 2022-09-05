ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: При каждой встрече и разговоре Джонсон спрашивал: "Что еще тебе нужно?"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский (справа): Мы даже начали обращаться к нему тепло и с юмором "Борис Джонсонюк"
Зеленский (справа): Мы даже начали обращаться к нему тепло и с юмором – "Борис Джонсонюк"
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает установить близкие отношения с преемником Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании, а также поблагодарил действующего премьера за помощь Украине в противостоянии российской агрессии. Об этом глава государства написал в статье, опубликованной в газете Daily Mail.

По словам Зеленского, полномасштабное вторжение РФ в Украину стало потрясением для многих стран, но только не для Великобритании, поскольку Джонсон "действовал быстро и решительно". Британский премьер все это время регулярно созванивался с украинским президентом.

"При каждой встрече и разговоре между нами у Бориса возникал один очень хороший вопрос: "А что еще? Что еще тебе нужно?" Это стало нашим лозунгом, гарантирующим эффективный прогресс. Поверьте, не многие политики готовы на это", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Британия оказывает Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, став одним из важнейших союзников Киева наряду с США.

Президент Украины акцентировал внимание на визитах Джонсона в Киев уже после начала открытого вторжения РФ. По его мнению, это "показало миру, что Киев жив, и что мы победим".

"Мы даже начали обращаться к нему тепло и с юмором – "Борис Джонсонюк", на украинский манер", – написал Зеленский, уточнив, что имя пользователя британского премьера в Instagram – borisjohnsonuk.

Президент Украины подчеркнул, что воодушевлен единодушием и сплоченностью всех политических партий в британском парламенте в поддержку Украины.

"Люди в Великобритании должны знать, что каждый день борьбы за само существование украинцы безмерно благодарны вашей стране. Но я также верю в силу личного лидерства. Я знаю, что для Бориса Джонсона это был нелегкий путь, поскольку ему пришлось столкнуться со многими внутренними проблемами. Приоритет поддержки Украины требовал большого мужества и решимости", – отметил глава государства.

Также он заявил, что будет рад установить тесные отношения с "любым британским премьер-министром, будь то мужчина или женщина".

"Я искренне надеюсь, что наследие Бориса в борьбе с российским варварством будет сохранено. Мы будем продолжать бороться, потому что у нас нет другого выхода. На карту поставлены наши жизни и наше будущее. И нам по-прежнему нужна поддержка и лидерство Великобритании", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года. 

Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи от Великобритании Украине, получил орден Свободы от Зеленского и вместе с ним погасил новую марку "Укрпошти", посвященную Дню Независимости Украины. Помимо этого, на Аллее смелости, где установят таблички с именами "настоящих друзей Украины", появилась табличка с именем Джонсона.

Контекст:

7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.

20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства, и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

24 июля в СМИ появилась информация о том, что Джонсон планирует вернуться на должность премьер-министра Великобритании.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала Sky News, на выборах нового лидера Консервативной партии, который автоматически займет пост премьер-министра Великобритании, 66% избирателей готовы отдать свои голоса за министра иностранных дел Лиз Трасс. За ближайшего конкурента Трасс – 34-летнего экс-министра финансов Риши Сунака – готовы проголосовать 34% британских тори.

27 июля Трасс пообещала быть "лучшим другом Украины".

Победитель выборов нового лидера консерваторов должен быть объявлен сегодня, 5 сентября.

Теги: Киев, Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, Британия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323511)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (233885)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165106)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (149070)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130751)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107074)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83321)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (72958)
 
 
 
 