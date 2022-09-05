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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Оккупанты уже начали бежать из Крыма, это правильный выбор для них. Мы вернем свободу Крыму

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Зеленский (на фото) подчеркнул, что Джелялов не совершал никаких преступлений
Зеленский (на фото) подчеркнул, что Джелялов не совершал никаких преступлений
Фото: president.gov.ua

Украина вернет свободу временно оккупированному Крыму и находящимся там украинцам, заявил в видеообращении по итогам 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский. Ролик размещен в YouTube Офиса президента.

Зеленский напомнил, что сегодня годовщина задержания на полуострове первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, которого до сих пор удерживают оккупационные власти Крыма.

"Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, – это защита своего народа и своей страны – Украины. Нариман Джелялов в прошлом году принял участие в работе Крымской платформы. Он прибыл из Крыма на саммит и рассказал гостям и участникам о том, что реально происходит на полуострове. О репрессиях против всех, кто пытается сохранить свою свободу и свою культуру. О деградации жизни в Крыму за время оккупации", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "российское присутствие в нашем Крыму превратило его в одно из самых опасных и несвободных мест в Европе и господин Джелялов хотел сделать все, чтобы изменить это, чтобы вернуть в Крым нормальную жизнь, чтобы вернуть Украину".

"Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей. Вооруженные силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги для этого. Эти шаги можно услышать. И все видят: оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для них всех. Мы вернем свободу Крыму, всем нашим людям в Крыму, вернем свободу кырымлы и обязательно сделаем Крым одним из самых лучших, самых комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает", – заявил Зеленский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе.

Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых. Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Джелялов все обвинения отрицает.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, оккупация, репрессии, Владимир Зеленский, Нариман Джелялов, украинцы, задержание, президент, Крымская платформа
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