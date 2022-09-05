Зеленский: Оккупанты уже начали бежать из Крыма, это правильный выбор для них. Мы вернем свободу Крыму

Зеленский напомнил, что сегодня годовщина задержания на полуострове первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, которого до сих пор удерживают оккупационные власти Крыма.

"Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, – это защита своего народа и своей страны – Украины. Нариман Джелялов в прошлом году принял участие в работе Крымской платформы. Он прибыл из Крыма на саммит и рассказал гостям и участникам о том, что реально происходит на полуострове. О репрессиях против всех, кто пытается сохранить свою свободу и свою культуру. О деградации жизни в Крыму за время оккупации", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "российское присутствие в нашем Крыму превратило его в одно из самых опасных и несвободных мест в Европе и господин Джелялов хотел сделать все, чтобы изменить это, чтобы вернуть в Крым нормальную жизнь, чтобы вернуть Украину".

"Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей. Вооруженные силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги для этого. Эти шаги можно услышать. И все видят: оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для них всех. Мы вернем свободу Крыму, всем нашим людям в Крыму, вернем свободу кырымлы и обязательно сделаем Крым одним из самых лучших, самых комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает", – заявил Зеленский.