Зеленский обсудил с фон дер Ляйен следующий транш макрофинансовой помощи и восьмой пакет санкций против РФ

По словам главы государства, в ходе разговора он отметил необходимость подготовки восьмого пакета антироссийских санкций, который среди прочего должен содержать запрет на выдачу виз гражданам РФ. Также политики скоординировали шаги "по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа".
"Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций [для начала переговоров о вступлении в Евросоюз]", – добавил Зеленский.
Coordinated with @vonderleyen steps to limit Russia's excess profits from the sale of oil and gas. Considered the possibility of a quick assessment by the European Commission as soon as Ukraine fulfills its seven recommendations. (2/2)— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2022