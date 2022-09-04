Зеленский обсудил с фон дер Ляйен следующий транш макрофинансовой помощи и восьмой пакет санкций против РФ

"Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофинансовой помощи ЕС", – написал Зеленский.

По словам главы государства, в ходе разговора он отметил необходимость подготовки восьмого пакета антироссийских санкций, который среди прочего должен содержать запрет на выдачу виз гражданам РФ. Также политики скоординировали шаги "по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа".

"Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций [для начала переговоров о вступлении в Евросоюз]", – добавил Зеленский.