Зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам – Зеленский

Зеленский: Россия пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами Фото: president.gov.ua

"Этими днями Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу – полностью остановилась прокачка газа по "Северному потоку". Для чего они это делают? Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца – во всех странах нашего континента. Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство", – сказал Зеленский.

Он считает, что там, "где Россия не может сделать это силой обычного оружия, делает это силой энергетического оружия, пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами".

"Чтобы защититься от этого, нам всем в Европе нужно еще больше единства, еще больше координации, еще больше помощи друг другу", – отметил президент Украины.

По его словам, "этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам".

"Ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое – наше единство, единство в защите от государства-террориста, а второе – усиление нашего собственного давления на Россию – это и усиление всех уровней санкций, и ограничение нефтегазовых доходов России. Чем больше ударов нанесем мы все вместе, тем меньше ударов смогут нанести эти террористы", – заявил Зеленский.

Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал.

В Еврокомиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.