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Зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам – Зеленский

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Зеленский: Россия пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами
Зеленский: Россия пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия будет давить на Европу с помощью энергетических инструментов. Ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Этими днями Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу – полностью остановилась прокачка газа по "Северному потоку". Для чего они это делают? Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца – во всех странах нашего континента. Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство", – сказал Зеленский.

Он считает, что там, "где Россия не может сделать это силой обычного оружия, делает это силой энергетического оружия, пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами".

"Чтобы защититься от этого, нам всем в Европе нужно еще больше единства, еще больше координации, еще больше помощи друг другу", – отметил президент Украины.

По его словам, "этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам".

"Ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое – наше единство, единство в защите от государства-террориста, а второе – усиление нашего собственного давления на Россию – это и усиление всех уровней санкций, и ограничение нефтегазовых доходов России. Чем больше ударов нанесем мы все вместе, тем меньше ударов смогут нанести эти террористы", – заявил Зеленский.

Российский "Газпром" остановил поставки по "Северному потоку" сначала на три дня (с 31 августа до 2 сентября) для проведения регламентных работ, а после этих работ объявил о поломке газоперекачивающего агрегата и прекращении транспортировки газа до устранения поломки. Конкретных сроков монополист не назвал.

В Еврокомиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Речь о турбине компрессорной станции "Портовая", которая была на ремонте в Канаде. По информации СМИ, турбина была отправлена в РФ, но "застряла" в Германии, так как Москва не дает согласия на дальнейшую транспортировку.

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки, и тут же предложил запустить для перекачки газа в Европу не сертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Предложение Путина не было поддержано ЕС.

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе резко выросли цены на газ.

В начале августа "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину "невозможно" вернуть на "Северный поток" из-за санкций.

Несмотря на это, Европейский союз до начала осени заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленные цели.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, газ, санкции, террористы, газопровод, Северный поток, Владимир Зеленский, Европа, бедность, президент, российский газ
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