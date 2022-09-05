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06 сентября, 2022
 
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"Радость как исключение из правил". Гордон "показал" себя и Зеленского на похоронах Путина

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Гордон последовательно критикует российскую власть
Гордон последовательно критикует российскую власть
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 4 сентября опубликовал фото, на котором "показал" могилу президента РФ Владимира Путина.

"Радость как исключение из правил", – написал он.

Гордон разместил свое фото и снимок президента Украины Владимира Зеленского у "могилы" Путина, на похоронах президента РФ. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно – не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Владимиром Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу". 

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это"Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, война, похороны, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
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