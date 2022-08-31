"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом

Реплики героя Шарикова переозвучены. Он произносит лозунги кремлевской пропаганды и заявляет, что поддерживает президента РФ Владимира Путина: "демилитаризация", "денацификация", "импортозамещение", "русский мир", "НАТО расширяется", "я за Путина", "распятый мальчик" и т.д..

Подойдя к профессору Преображенскому, он говорит: "А ты где был эти восемь лет, пока бомбили Донбасс, старый хрыч?"

"Это гениально!" – отметил Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"[Бывший нардеп Верховной Рады] Кива в главной роли?" – спросила lidiya_tsurenkova.

"Путин в повязке", – прокомментировал подписчик fitnessboy447.

Война России против Украины. Главное (обновляется)