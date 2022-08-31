"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом

Реплики героя Шарикова переозвучены. Он произносит лозунги кремлевской пропаганды и заявляет, что поддерживает президента РФ Владимира Путина: "демилитаризация", "денацификация", "импортозамещение", "русский мир", "НАТО расширяется", "я за Путина", "распятый мальчик" и т.д..
Подойдя к профессору Преображенскому, он говорит: "А ты где был эти восемь лет, пока бомбили Донбасс, старый хрыч?"
"Это гениально!" – отметил Гордон.
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"[Бывший нардеп Верховной Рады] Кива в главной роли?" – спросила lidiya_tsurenkova.
"Путин в повязке", – прокомментировал подписчик fitnessboy447.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.