"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео

В краю заповедном березовом

Под ласковый шепот дождя

Я вышила бисером розовым

Любимое имя вождя.

Я вышила имя Володино,

Заветной мечты, не тая.

Послушай, родимая родина,

О Путине песня моя, – спела она.

В припеве присоединился хор россиянок, также облаченных в кокошники.

За Путина, за Путина,

Мы все хотим замуж за Путина.

Скажите, когда уж

Мы все выйдем замуж за Путина?!

Скажите, когда уж

Мы все выйдем замуж за Путина?! – пропели они.

Аккомпанировал им аккордеонист в маске президента РФ.

"О Путине песня ее. Не надорвите животы от смеха", – написал Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

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