"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео

В краю заповедном березовом
Под ласковый шепот дождя
Я вышила бисером розовым
Любимое имя вождя.
Я вышила имя Володино,
Заветной мечты, не тая.
Послушай, родимая родина,
О Путине песня моя, – спела она.
В припеве присоединился хор россиянок, также облаченных в кокошники.
За Путина, за Путина,
Мы все хотим замуж за Путина.
Скажите, когда уж
Мы все выйдем замуж за Путина?!
Скажите, когда уж
Мы все выйдем замуж за Путина?! – пропели они.
Аккомпанировал им аккордеонист в маске президента РФ.
"О Путине песня ее. Не надорвите животы от смеха", – написал Гордон.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.