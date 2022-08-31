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31 августа, 2022
 
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"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео

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Гордон показал видео с участием россиянина
Гордон показал видео с участием россиянина
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 31 августа опубликовал ролик, в котором россиянин представил своего ребенка в виде оружия. Видео было размещено в Telegram-канале "Боже, яке кончене", администраторы которого высмеивают образ жизни населения страны-агрессора.

"Русских детей готовят к войне с младенчества", – написал Гордон.

В ролике показано, как россиянин, взяв на руки своего ребенка, сделал вид, что стреляет из него, как из автомата. Видео сопровождают звуки выстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, оружие, война, дети, война России против Украины, ролик, русские, российские оккупанты, россияне
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