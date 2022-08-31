"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео

"Русских детей готовят к войне с младенчества", – написал Гордон.
В ролике показано, как россиянин, взяв на руки своего ребенка, сделал вид, что стреляет из него, как из автомата. Видео сопровождают звуки выстрелов.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.