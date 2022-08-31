"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео

"Русских детей готовят к войне с младенчества", – написал Гордон.

В ролике показано, как россиянин, взяв на руки своего ребенка, сделал вид, что стреляет из него, как из автомата. Видео сопровождают звуки выстрелов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Война России против Украины. Главное (обновляется)