Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2022
 
Новости

"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z

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Гордон показал видео с участием россиянина
Гордон показал видео с участием россиянина
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 25 августа опубликовал ролик, в котором россиянин изобразил на своем лице символ российских оккупантов. Видео было размещено в Telegram-канале "Боже, яке кончене", администраторы которого высмеивают образ жизни населения страны-агрессора РФ.

Герой ролика ватной палочкой, измазанной в коричневую субстанцию, написал на лбу букву Z. Видео сопровождает песня "Как упоительны в России вечера".

"Чем он это нарисовал – йодом или говном?" – спросил Гордон.

"Ну откуда у них йод?" – ответила подписчица nina_martinyuk.

"То говно. Йода там нет", – заявила katerina_8.8_.

"Это уже все... Предел", – прокомментировал arbelmainz.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, война, пропаганда, видео, журналисты, война России против Украины, российские оккупанты, россияне
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