"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z

Герой ролика ватной палочкой, измазанной в коричневую субстанцию, написал на лбу букву Z. Видео сопровождает песня "Как упоительны в России вечера".
"Чем он это нарисовал – йодом или говном?" – спросил Гордон.
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"Ну откуда у них йод?" – ответила подписчица nina_martinyuk.
"То говно. Йода там нет", – заявила katerina_8.8_.
"Это уже все... Предел", – прокомментировал arbelmainz.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.