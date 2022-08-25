"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z

Герой ролика ватной палочкой, измазанной в коричневую субстанцию, написал на лбу букву Z. Видео сопровождает песня "Как упоительны в России вечера".

"Чем он это нарисовал – йодом или говном?" – спросил Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Ну откуда у них йод?" – ответила подписчица nina_martinyuk.

"То говно. Йода там нет", – заявила katerina_8.8_.

"Это уже все... Предел", – прокомментировал arbelmainz.

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