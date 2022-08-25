"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины

"Российская глубинка отметила День Независимости Украины", – написал журналист.
В ролике мужчина и женщина танцуют на неухоженной, грязной кухне под песню It's My Life шведского исполнителя Dr. Alban. В это же время за столом, застеленным клеенкой, сидит пожилая женщина в инвалидном кресле.
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"Гадость", – прокомментировала подписчица allaguchok01.
"Ниже дна", – отметила mulkajulia.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.