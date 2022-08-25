"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины

"Российская глубинка отметила День Независимости Украины", – написал журналист.

В ролике мужчина и женщина танцуют на неухоженной, грязной кухне под песню It's My Life шведского исполнителя Dr. Alban. В это же время за столом, застеленным клеенкой, сидит пожилая женщина в инвалидном кресле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Гадость", – прокомментировала подписчица allaguchok01.

"Ниже дна", – отметила mulkajulia.

Война России против Украины. Главное (обновляется)