"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова

"Киркорова в Монако оскорбили и унизили. Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов, поддержавших войну с Украиной и [президента РФ Владимира] Путина, а лучше их вообще туда не пускать. Пускай поют оркам дома за рубли", – написал он.

В ролике к Киркорову, идущему по улице, обратился мужчина.

"Козел! (...) Езжай в свой засранск, и там отдыхай! (...) Когда детей губят, свои в Монако отдыхают?!" – сказал он.

К мужчине, обратившемуся к Киркорову, присоединилась женщина.

"Крыса ты, Кирюша, крыса!" – сказала она и предложила посмотреть в глаза мальчику из Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Еще харкнуть надо было в лицо и размазать", – отметила подписчица vita_negoduk.

Война России против Украины. Главное (обновляется)