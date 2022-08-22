"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова

"Киркорова в Монако оскорбили и унизили. Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов, поддержавших войну с Украиной и [президента РФ Владимира] Путина, а лучше их вообще туда не пускать. Пускай поют оркам дома за рубли", – написал он.
В ролике к Киркорову, идущему по улице, обратился мужчина.
"Козел! (...) Езжай в свой засранск, и там отдыхай! (...) Когда детей губят, свои в Монако отдыхают?!" – сказал он.
К мужчине, обратившемуся к Киркорову, присоединилась женщина.
"Крыса ты, Кирюша, крыса!" – сказала она и предложила посмотреть в глаза мальчику из Украины.
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"Еще харкнуть надо было в лицо и размазать", – отметила подписчица vita_negoduk.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.
26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали Родину на боевых позициях".
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.
19 августа в сети показали реакцию Киркорова, который во время отдыха во Франции услышал адресованную ему фразу "Слава Украине!".