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22 августа, 2022
 
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"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова

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Киркоров поддерживает войну РФ против Украины
Киркоров поддерживает войну РФ против Украины
Фото: fkirkorov / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 22 августа опубликовал видео с участием российского певца Филиппа Киркорова.

"Киркорова в Монако оскорбили и унизили. Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов, поддержавших войну с Украиной и [президента РФ Владимира] Путина, а лучше их вообще туда не пускать. Пускай поют оркам дома за рубли", – написал он.

В ролике к Киркорову, идущему по улице, обратился мужчина.

"Козел! (...) Езжай в свой засранск, и там отдыхай! (...) Когда детей губят, свои в Монако отдыхают?!" – сказал он.

К мужчине, обратившемуся к Киркорову, присоединилась женщина.

"Крыса ты, Кирюша, крыса!" – сказала она и предложила посмотреть в глаза мальчику из Украины.

"Еще харкнуть надо было в лицо и размазать", – отметила подписчица vita_negoduk.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выступил в его поддержку.

26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали Родину на боевых позициях".

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.

19 августа в сети показали реакцию Киркорова, который во время отдыха во Франции услышал адресованную ему фразу "Слава Украине!".

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Монако, Филипп Киркоров, война России против Украины, отдых, фото, русские
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