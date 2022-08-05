"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы

Киркоров запечатлен в образе жар-птицы.

"Э-э-э... черт возьми, даже не знаю, что написать… Смеюсь уже пять минут точно. Что бы "лапти-фильм" ни снимал, получается какое-то порно", – написала Мозговая.

"Это у москалей новый герб", – прокомментировал подписчик Сергей Курдицкий.

"Какая гадость!" – отметила Наталия Нефедова.

Контекст:

Фильм, в котором Киркоров играет жар-птицу, называется "Последний богатырь". Об этом сообщало издание StarHit.

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука он выступил в его поддержку.

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.

Киркоров 26 июля выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Фрагмент его выступления опубликован на YouTube-канале FKLoveStory. Киркоров, выступая перед оккупантами, заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях". Он также упомянул в своей речи бывшую жену, российскую певицу Аллу Пугачеву, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину покинула Россию вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, осудившим российскую агрессию. Желая оккупантам "мирного неба над головой", Киркоров заявил, что эти слова когда-то сказала "женщина, которая поет".

Киркорову в конце июля запретили въезд в Молдову.