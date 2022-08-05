Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2022
 
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"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы

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Киркоров снялся в фильме-сказке
Киркоров снялся в фильме-сказке
Фото: fkirkorov / Instagram

Украинский продюсер Алена Мозговая 4 августа опубликовала в Facebook скриншот из российского фильма-сказки с участием российского певца Филиппа Киркорова.

Киркоров запечатлен в образе жар-птицы.

"Э-э-э... черт возьми, даже не знаю, что написать… Смеюсь уже пять минут точно. Что бы "лапти-фильм" ни снимал, получается какое-то порно", – написала Мозговая.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/pfbid0XEMrLkzW9hMChZUrCg86RvbmTznZ7hpDaYNDdKGRhhxA32LCBzxZJap3jB5wRQqcl

"Это у москалей новый герб", – прокомментировал подписчик Сергей Курдицкий.

"Какая гадость!" – отметила Наталия Нефедова.

Контекст:

Фильм, в котором Киркоров играет жар-птицу, называется "Последний богатырь". Об этом сообщало издание StarHit.

Киркоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину замалчивал российскую агрессию, но после задержания СБУ кума российского президента Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука он выступил в его поддержку.

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма. В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года.

Киркоров 26 июля выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Фрагмент его выступления опубликован на YouTube-канале FKLoveStory. Киркоров, выступая перед оккупантами, заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях". Он также упомянул в своей речи бывшую жену, российскую певицу Аллу Пугачеву, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину покинула Россию вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, осудившим российскую агрессию. Желая оккупантам "мирного неба над головой", Киркоров заявил, что эти слова когда-то сказала "женщина, которая поет".

Киркорову в конце июля запретили въезд в Молдову.

Теги: Россия, фильм, Филипп Киркоров, Алена Мозговая, прикол, певец, продюсер
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