"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов

"Находимся мы на территории Павлодарской области. Мы – россияне. Курортная зона Жасыбай. Встретили нас здесь очень недружелюбно. Увидели на стекле нашей машины вот такой знак. Набросились на нас с обвинениями, что мы напали на Украину. Водитель автобуса сказал, что нам здесь не рады, "убирайтесь отсюда", – сказала она.

В ролике россиянка показала автобус, водитель которого сказал ей "убираться".

"Казахи гоняют русских фашистов", – написал Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Война России против Украины. Главное (обновляется)