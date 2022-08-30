"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов

"Находимся мы на территории Павлодарской области. Мы – россияне. Курортная зона Жасыбай. Встретили нас здесь очень недружелюбно. Увидели на стекле нашей машины вот такой знак. Набросились на нас с обвинениями, что мы напали на Украину. Водитель автобуса сказал, что нам здесь не рады, "убирайтесь отсюда", – сказала она.
В ролике россиянка показала автобус, водитель которого сказал ей "убираться".
"Казахи гоняют русских фашистов", – написал Гордон.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.