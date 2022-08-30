Бульвар Шоубиз
 
30 августа, 2022
 
Новости

"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон последовательно критикует политику РФ
Гордон последовательно критикует политику РФ
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 30 августа опубликовал ролик, в котором россиянка рассказала, что в Казахстане отрицательно отреагировали на знак Z, изображенный на ее автомобиле. Видео было размещено в Telegram-канале "Боже, яке кончене", администраторы которого высмеивают образ жизни населения страны-агрессора.

"Находимся мы на территории Павлодарской области. Мы – россияне. Курортная зона Жасыбай. Встретили нас здесь очень недружелюбно. Увидели на стекле нашей машины вот такой знак. Набросились на нас с обвинениями, что мы напали на Украину. Водитель автобуса сказал, что нам здесь не рады, "убирайтесь отсюда", – сказала она.

В ролике россиянка показала автобус, водитель которого сказал ей "убираться".

"Казахи гоняют русских фашистов", – написал Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Казахстан, война, пропаганда, видео, журналисты, нацисты, фашисты, война России против Украины, ролик, русские, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Пятеро погибших и восемь человек ранены. Доброе утро по-харьковски
Военный дневник харьковчанки Гин: Пятеро погибших и восемь человек ранены. Доброе утро по-харьковски
Уроки стрельбы, выезд мужчин за границу и повышение цен на молоко: чего ждать украинцам в сентябре
Уроки стрельбы, выезд мужчин за границу и повышение цен на молоко: чего ждать украинцам в сентябре
  Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами
  Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сильные соперники, упреки. Эти мысли чуть не свели с ума". Джамала поделилась эмоциями после первого эфира "Танцев со звездами" в Польше
"Сильные соперники, упреки. Эти мысли чуть не свели с ума". Джамала поделилась эмоциями после первого эфира "Танцев со звездами" в Польше
  "Все слова и движения продуманы. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию". ТНМК презентовала успокаивающий трек для детей. Видео
  "Все слова и движения продуманы. Это песня, которую нужно петь, направляясь к укрытию". ТНМК презентовала успокаивающий трек для детей. Видео
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи
"Сочетание всего прекрасного", Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Сочетание всего прекрасного", Кошмал в топе и лосинах показала асаны из йоги
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Вау, горячо!", "Кукла Барби". 41-летняя Кардашян показала фигуру со всех сторон
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
"Невозможно смотреть без слез". Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк расплакался во время выступления
"Вкуснющие лепешки с мясом". Саливанчук поделилась рецептом. Видео
"Вкуснющие лепешки с мясом". Саливанчук поделилась рецептом. Видео
"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту
"Его родители находятся в Херсоне". Макаревич и его жена передали деньги украинскому поэту
"Какой вы сильный, красивый, мужественный". Защищающий Украину Сеитаблаев показал свои фото, сделанные в разное время суток
"Какой вы сильный, красивый, мужественный". Защищающий Украину Сеитаблаев показал свои фото, сделанные в разное время суток
"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео
"Причесон, как всегда, на высоте", "Красивая". Дорофеева сняла ролик в спальне. Видео
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото
"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками
"Ты выглядишь так молодо", "Хочу быть тем псом". 57-летняя Херли в бикини показала, как играет с собаками
Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео
Бандуристка Круть выступила в парламенте Шотландии. Видео
"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа
"Очень сильно, до слез!" Жена командира "Азова" Прокопенко показала ролик с портретом мужа
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 