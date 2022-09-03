РФ признала Гордона "иноагентом". Бацман ответила: "Путину Гордон снится. Или он им бредит"

Гордон в РФ внесен в список террористов и экстремистов, а также "иноагентов", против него начато уголовное дело, он объявлен в розыск и заочно арестован Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В список физических лиц – "иноагентов", кроме Гордона, внесли музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, журналистку Катерину Гордееву, бизнесмена Бориса Зимина, юриста, соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова и политолога Федора Крашенинникова. Все они, в отличие от гражданина Украины Гордона, являются гражданами России.

В минюсте РФ утверждают, что все внесенные в список занимаются политической деятельностью и получают финансирование из Украины.

"[Президенту РФ Владимиру] Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно. Сегодня они внесли его в список "иноагентов". Он стал первым гражданином Украины в этом списке", – написала в Facebook супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Она напомнила, что ранее в РФ открыли против Гордона уголовное дело, заочно арестовали и объявили в розыск, внесли в список террористов и экстремистов, а также запретили его книги.

"Со стороны Мордора такого "внимания" до этого не удостаивался ни один гражданин Украины. ...банутым нет покоя", – добавила журналистка.

В России сейчас пять реестров "иноагентов":

некоммерческие организации (в нем 79 организаций);

незарегистрированные общественные объединения (восемь);

СМИ (50 СМИ или компаний, которые их учредили);

физические лица, признанные СМИ – "иностранными агентами" (129);

физлица-"иноагенты" (19).

2 сентября минюст также обновил список СМИ-"иноагентов" (внес в него ООО "Новости", на которое зарегистрирован сайт "ТВК Красноярск") и список физлиц, признанных СМИ – "иностранными агентами" (внес туда шесть человек, в том числе российского журналиста Сергея Лойко и российского телеведущего Михаила Шаца).

Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Вначале минюст вносил в реестр только организации, с 2020 года начал вносить туда и физические лица. Критерии, по которым вносят в реестр, как отметило издание "Север.Реалии", в законе четко не определены, это позволяет российским властям "преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека".

В декабре 2022 года в РФ вступят в силу изменения в законодательство об "иноагентах". В стране будет действовать единый реестр "иноагентов". Как написало "Север.Реалии", включать в него людей и организации власти смогут даже при отсутствии зарубежного финансирования – достаточно будет обнаружить в их деятельности "иностранное влияние".