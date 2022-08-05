Невзлин – Гордону: Вы для Путина враг. Ради вас он может поднять трубку и попросить

Невзлин считает, что Путин воспринимает украинского журналиста как антипода российского пропагандиста Владимира Соловьева.
"Вы анти-Соловьев, вы для него враг, без сомнения. Я – по своим причинам, вы – по своим причинам", – сказал бизнесмен.
Он посоветовал журналисту не обращать внимание на уголовное дело в РФ, но при этом не ездить в страны, которые потенциально могут его экстрадировать в Россию.
"Единственное вам хочу посоветовать как бывалый: не езжайте в те страны, в которых вас могут продать за деньги. Я бы даже сказал, в такие страны, в которых вы сомневаетесь... Там, где Путин может поднять трубку и попросить и ему могут пойти тем или иным путем навстречу. Но сейчас таких стран очень мало и они вам не нужны. Весь остальной – нормальный – мир для вас открыт. Можете не обращать внимания", – сказал Невзлин.
"Путин может ради меня снять трубку?" – уточнил Гордон.
"Да, конечно. Ну, слушайте, я бы сказал так: если бы он мог помочь Соловьеву снятием трубки, он бы снял трубку? Чем же вы хуже?" – ответил бизнесмен.
Он предположил, что российские власти обратятся в Интерпол с просьбой объявить Гордона в международный розыск.
"Интерпол не возьмет никогда в розыск вас. А если, не дай бог, возьмет рассматривать, то адвокат напишет письмо в комиссию по файлам – и снимут. И ни одна страна не будет ни по этому, ни по билатеральным соглашениям [вас] арестовывать. Но еще раз: как человек бывалый, я советую вам проверять с адвокатом перед поездками куда-то, что происходит на границе с этой страной. Потому что, может быть, предвкушая, что вы куда-то ездите часто, они подали туда просьбу об аресте для экстрадиции", – объяснил бизнесмен.
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В марте 2022 года Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ, ему вменяют публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.
В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения". Кроме того, у Следкома есть претензии к распространению Гордоном информации о преступлениях российских военных в Украине.
6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно – не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.
Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Владимиром Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".