Невзлин – Гордону: Вы для Путина враг. Ради вас он может поднять трубку и попросить

Невзлин: Хочу посоветовать как бывалый: не езжайте в те страны, в которых вас могут продать за деньги Скриншот: А поговорить? / YouTube

Невзлин считает, что Путин воспринимает украинского журналиста как антипода российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Вы анти-Соловьев, вы для него враг, без сомнения. Я – по своим причинам, вы – по своим причинам", – сказал бизнесмен.

Он посоветовал журналисту не обращать внимание на уголовное дело в РФ, но при этом не ездить в страны, которые потенциально могут его экстрадировать в Россию.

"Единственное вам хочу посоветовать как бывалый: не езжайте в те страны, в которых вас могут продать за деньги. Я бы даже сказал, в такие страны, в которых вы сомневаетесь... Там, где Путин может поднять трубку и попросить и ему могут пойти тем или иным путем навстречу. Но сейчас таких стран очень мало и они вам не нужны. Весь остальной – нормальный – мир для вас открыт. Можете не обращать внимания", – сказал Невзлин.

"Путин может ради меня снять трубку?" – уточнил Гордон.

"Да, конечно. Ну, слушайте, я бы сказал так: если бы он мог помочь Соловьеву снятием трубки, он бы снял трубку? Чем же вы хуже?" – ответил бизнесмен.

Он предположил, что российские власти обратятся в Интерпол с просьбой объявить Гордона в международный розыск.

"Интерпол не возьмет никогда в розыск вас. А если, не дай бог, возьмет рассматривать, то адвокат напишет письмо в комиссию по файлам – и снимут. И ни одна страна не будет ни по этому, ни по билатеральным соглашениям [вас] арестовывать. Но еще раз: как человек бывалый, я советую вам проверять с адвокатом перед поездками куда-то, что происходит на границе с этой страной. Потому что, может быть, предвкушая, что вы куда-то ездите часто, они подали туда просьбу об аресте для экстрадиции", – объяснил бизнесмен.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube