Фейгин – Гордону: Лубянка ненавидела вас всегда. Особенно за то, что вы все дотошно об их прошлом и работе раскрывали

Фейгин – Гордону: Нужно подождать, пока это все рухнет, а потом разобраться со всеми Фото: Mark Feygin / Facebook

"Они вас просто ненавидели всегда. Иллюзий питать не стоит. Первая причина – что это Украина, и не может быть таким популярным украинский журналист, который "вдруг нам тут какие-то нарративы создает". Плюс Лубянка особенно ненавидела за то, что вы все-таки дотошно все это [о прошлом и их работе] раскрывали", – сказал Фейгин.

По информации юриста, особенно в ФСБ РФ разозлились, когда в 2012 году вышло интервью Гордона с генерал-майором КГБ в отставке Олегом Калугиным. В этом интервью он рассказал о принципах работы советских и российских спецслужб, дал характеристику президенту РФ Владимиру Путину. "Мой бывший подчиненный по фамилии Путин в публичном своем заявлении предателем меня назвал, а я в ответ тоже публично назвал его военным преступником", – сказал Калугин.

"Я с женой Калугина Ольгой тоже беседовал. Я пытался [сделать так], чтобы Олег Калугин у нас выступил, но он очень стар – ему уже сильно за 80, – рассказал Фейгин. – Но на Лубянке это [ваше интервью] очень болезненно воспринималось. Потому что они же не любят, чтобы кто-то как-то лез в их кухню".

Что касается уголовного дела, которое против Гордона начали в РФ, Фейгин посоветовал журналисту пока не предпринимать никаких действий.

"Я бы сказал так: внутри России бесполезно что-либо делать. Нанимать адвоката, оспаривать и ходить [к следователям и в суды] просто нет смысла. А вот как-то потребовать компенсацию за ущемление ваших прав – тут нужно подумать. Разные варианты могут возникнуть... Потому что Россия, конечно, вышла из большинства юрисдикций, [например из] Европейского суда, и страновые иски она уже исполнять не будет. Пока еще юрисдикция сохраняется, хоть Россия и не в Совете Европы. Но, возможно, где-то возникнет, на каком-то извиве – пока не очень понятно каком – возможность требования каких-то компенсаций, получения компенсаций за это преследование... Я бы этого не исключал", – сказал Фейгин.

Юрист отметил, что в подобном положении, как Гордон, в РФ находятся многие люди с активной позицией, и предупредил, что вскоре российские власти потребуют от Интерпола объявить журналиста в международный розыск.

"Интерпол, конечно, отклонит по статье 3 своего устава: это однозначно политическое преследование. Никто не внесет в Red Notice, но сам факт такого обращения – он может давать основания предъявления претензий к России. Просто, к сожалению, нет такого хорошего суда, нет такой универсальной судебной инстанции, где бы можно было отсудить [у России] денег. А так – очередь бы выстроилась, я вас уверяю. Поэтому в самой России ничего делать не надо. Подождать, пока все рухнет, а потом можно будет разобраться со всеми, кто это делает", – сказал Фейгин.

Он считает, что уголовное преследование Гордона – это, с одной стороны, проявление ненависти, с другой – признание.

"Потому что, видите, вас много раз упрекали за журналистику: "Зачем он делает [интервью] с [бывшим главарем боевиков "ДНР" россиянином Игорем] Гиркиным, с [бывшим "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей] Поклонской?" А ведь раньше, до войны, эти ответы, может, не убеждали никого: "Смотрите: мы же собираем компромат, целое досье, сдаем этих прямо тепленькими". А сейчас это, видите, как воспринимается? "Он же ведь нас тепленькими сдавал. И мы ему должны за это отомстить". Это форма признания, безусловно. Ненависти и признания", – сказал юрист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube