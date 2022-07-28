Фейгин – Гордону: Лубянка ненавидела вас всегда. Особенно за то, что вы все дотошно об их прошлом и работе раскрывали

"Они вас просто ненавидели всегда. Иллюзий питать не стоит. Первая причина – что это Украина, и не может быть таким популярным украинский журналист, который "вдруг нам тут какие-то нарративы создает". Плюс Лубянка особенно ненавидела за то, что вы все-таки дотошно все это [о прошлом и их работе] раскрывали", – сказал Фейгин.
По информации юриста, особенно в ФСБ РФ разозлились, когда в 2012 году вышло интервью Гордона с генерал-майором КГБ в отставке Олегом Калугиным. В этом интервью он рассказал о принципах работы советских и российских спецслужб, дал характеристику президенту РФ Владимиру Путину. "Мой бывший подчиненный по фамилии Путин в публичном своем заявлении предателем меня назвал, а я в ответ тоже публично назвал его военным преступником", – сказал Калугин.
"Я с женой Калугина Ольгой тоже беседовал. Я пытался [сделать так], чтобы Олег Калугин у нас выступил, но он очень стар – ему уже сильно за 80, – рассказал Фейгин. – Но на Лубянке это [ваше интервью] очень болезненно воспринималось. Потому что они же не любят, чтобы кто-то как-то лез в их кухню".
Что касается уголовного дела, которое против Гордона начали в РФ, Фейгин посоветовал журналисту пока не предпринимать никаких действий.
"Я бы сказал так: внутри России бесполезно что-либо делать. Нанимать адвоката, оспаривать и ходить [к следователям и в суды] просто нет смысла. А вот как-то потребовать компенсацию за ущемление ваших прав – тут нужно подумать. Разные варианты могут возникнуть... Потому что Россия, конечно, вышла из большинства юрисдикций, [например из] Европейского суда, и страновые иски она уже исполнять не будет. Пока еще юрисдикция сохраняется, хоть Россия и не в Совете Европы. Но, возможно, где-то возникнет, на каком-то извиве – пока не очень понятно каком – возможность требования каких-то компенсаций, получения компенсаций за это преследование... Я бы этого не исключал", – сказал Фейгин.
Юрист отметил, что в подобном положении, как Гордон, в РФ находятся многие люди с активной позицией, и предупредил, что вскоре российские власти потребуют от Интерпола объявить журналиста в международный розыск.
"Интерпол, конечно, отклонит по статье 3 своего устава: это однозначно политическое преследование. Никто не внесет в Red Notice, но сам факт такого обращения – он может давать основания предъявления претензий к России. Просто, к сожалению, нет такого хорошего суда, нет такой универсальной судебной инстанции, где бы можно было отсудить [у России] денег. А так – очередь бы выстроилась, я вас уверяю. Поэтому в самой России ничего делать не надо. Подождать, пока все рухнет, а потом можно будет разобраться со всеми, кто это делает", – сказал Фейгин.
Он считает, что уголовное преследование Гордона – это, с одной стороны, проявление ненависти, с другой – признание.
"Потому что, видите, вас много раз упрекали за журналистику: "Зачем он делает [интервью] с [бывшим главарем боевиков "ДНР" россиянином Игорем] Гиркиным, с [бывшим "прокурором" оккупированного Россией Крыма Натальей] Поклонской?" А ведь раньше, до войны, эти ответы, может, не убеждали никого: "Смотрите: мы же собираем компромат, целое досье, сдаем этих прямо тепленькими". А сейчас это, видите, как воспринимается? "Он же ведь нас тепленькими сдавал. И мы ему должны за это отомстить". Это форма признания, безусловно. Ненависти и признания", – сказал юрист.
В марте 2022 года Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.
В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".
Кроме того, у Следкома есть претензии к распространению Гордоном информации о преступлениях российских военных в Украине. В ведомстве назвали публикации о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, которые ведут вооруженные силы Российской Федерации, "заведомо ложной информацией".
6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно – не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.
Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Владимиром Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть", и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".