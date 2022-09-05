"Как две капли воды". Гордон показал, на каких животных похожи Скабеева и Соловьев

Рядом со снимком Скабеевой он разместил изображение свиньи, а рядом со снимком Соловьева – фото обезьяны.
"Когда свиньи и обезьяны лучше людей, хотя какие они люди? Черти", – написал Гордон.
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"Как две капли воды", – отметил подписчик bo_fe_02.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.