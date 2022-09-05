"Как две капли воды". Гордон показал, на каких животных похожи Скабеева и Соловьев

Гордон: Когда свиньи и обезьяны лучше людей, хотя какие они люди? Черти Фото: gordondmytro / Instagram

Рядом со снимком Скабеевой он разместил изображение свиньи, а рядом со снимком Соловьева – фото обезьяны.

"Когда свиньи и обезьяны лучше людей, хотя какие они люди? Черти", – написал Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Как две капли воды", – отметил подписчик bo_fe_02.