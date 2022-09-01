"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей

В селфи-ролике россянка спросила у проходящих мимо девушек, чей Херсон. Они ответили, что Херсон – это Украина. После этого россиянка заявила, что РФ проведет там так называемый "референдум".

"Россиянка напала на украинок за границей", – написал Гордон.

"Дегенератка рашистская", – прокомментировала подписчица ____olya.____.

"Какое оно гадкое", – отметила parfenova_jullia.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.