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01 сентября, 2022
 
Новости

"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей

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Гордон показал, как россиянка ведет себя за границей
Гордон показал, как россиянка ведет себя за границей
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 1 сентября опубликовал ролик, в котором россиянка обращается к идущим по улице девушкам. Видео было размещено в Telegram-канале "Боже, яке кончене", администраторы которого высмеивают образ жизни населения страны-агрессора.

В селфи-ролике россянка спросила у проходящих мимо девушек, чей Херсон. Они ответили, что Херсон – это Украина. После этого россиянка заявила, что РФ проведет там так называемый "референдум".

"Россиянка напала на украинок за границей", – написал Гордон.

"Дегенератка рашистская", – прокомментировала подписчица ____olya.____.

"Какое оно гадкое", – отметила parfenova_jullia.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, референдум, война, пропаганда, видео, война России против Украины, россияне
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