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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили около 300 оккупантов, 19 танков и две крылатые ракеты – Генштаб

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ВСУ уничтожили уже почти 50 тыс. российских оккупантов в Украине
ВСУ уничтожили уже почти 50 тыс. российских оккупантов в Украине
Фото: Константин Либеров / Defense of Ukraine / Twitter

Общее число потерь личного состава российских войск за период полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, достигло 49,8 тыс. Об этом сообщил утром 5 сентября пресс-центр Генштаба ВСУ.

Вооруженные силы Украины за последние сутки ликвидировали около 300 российских захватчиков.

Остальные потери оккупантов выглядят так:

  • танки – 2068 (+19);
  • боевые бронированные машины – 4459 (+29);
  • артиллерийские системы – 1157 (+10);
  • РСЗО – 294;
  • средства ПВО – 156;
  • самолеты – 236;
  • вертолеты – 206;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3);
  • крылатые ракеты – 205 (+2);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3286 (+10);
  • специальная техника – 107 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на донецком направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 194-е сутки полномасштабного вторжения РФ. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении. 

Теги: Генштаб ВСУ, танки, Вооруженные силы Украины, военная техника, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери России, погибшие российские военные
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