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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Из 300 человек осталось 72. Остальные – либо "300-е", либо "200-е". Пьяный оккупант рассказал жене о потерях РФ – перехват ГУР

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Россиянин пожаловался жене на потери в его подразделении
Россиянин пожаловался жене на потери в его подразделении
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (иллюстративное)

Российский оккупант в Донецкой области пожаловался жене в телефонном разговоре на колоссальные потери среди личного состава. Запись перехваченного разговора опубликовало 3 сентября Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Разъ...бали, нах...й, минометка, откуда я звоню. Там нет ничего теперь. Там большая, большая канава... Так что если я говорю тебе: "Я постараюсь", – это не значит, что я тебе слово дал, что я позвоню и нужно ждать именно в этот день", – заявляет на опубликованной записи оккупант. 

Собеседница, услышав его голос, уточняет: "Ты что, бухой, что ли?"

"А что тут еще делать? Я сегодня нах...ярился, пьяный... Мы выжили, мы – пехота, мы – сила. Ты знаешь, сколько из 300 в живых осталось? 72! Остальные – либо "300-е", либо "200-е". Мы – пехота, мы – самая жопа!" – отвечает военный РФ. 

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 4 сентября, Россия за время полномасштабного вторжения потеряла в Украине около 49,5 тыс. военных2049 танков, 1147 артиллерийских систем, 236 самолетов, 206 вертолетов, 15 кораблей и другую технику. 

Теги: Донецкая область, телефоны, война России против Украины, прослушка, ГУР Минобороны Украины, российские военные, потери России, российские оккупанты
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