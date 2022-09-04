"Из 300 человек осталось 72. Остальные – либо "300-е", либо "200-е". Пьяный оккупант рассказал жене о потерях РФ – перехват ГУР

"Разъ...бали, нах...й, минометка, откуда я звоню. Там нет ничего теперь. Там большая, большая канава... Так что если я говорю тебе: "Я постараюсь", – это не значит, что я тебе слово дал, что я позвоню и нужно ждать именно в этот день", – заявляет на опубликованной записи оккупант.

Собеседница, услышав его голос, уточняет: "Ты что, бухой, что ли?"

"А что тут еще делать? Я сегодня нах...ярился, пьяный... Мы выжили, мы – пехота, мы – сила. Ты знаешь, сколько из 300 в живых осталось? 72! Остальные – либо "300-е", либо "200-е". Мы – пехота, мы – самая жопа!" – отвечает военный РФ.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)